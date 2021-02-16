Авиация ЮВО отработала ракетно-бомбовые удары по позициям условного противника

В Ростовской области состоялось масштабное учение с участием 20 экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ при поддержке радиотехнических служб нескольких аэродромов.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Экипажи двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ авиаполка в Ростовской области впервые выполнили совместные полеты во взаимодействии с радиотехническими подразделениями на аэродромах базирования в рамках масштабного летного тактического учения 4-й армии ВВС и ПВО», — указали в военном ведомстве.

Отмечается, что задачей эскадрильи из 12 самолетов Су-34 было нанесение ракетно-бомбового удара по позициям условного противника с высоты не менее 600 м авиационными бомбами П50Т и 122-мм неуправляемыми ракетами С-13. Экипажи истребителей Су-30СМ осуществили огневое и радиоэлектронное прикрытие.

«Благодаря слаженным и организованным действиям военнослужащих, цели были успешно уничтожены. Для оценки действий экипажей при выполнении заданий, а также условий полета применялись средства объективного контроля», — констатировали в ЮВО.