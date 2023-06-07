Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России

Ее развернут в Московском или Ленинградском военном округе

Против НАТО развернут новую воздушную армию, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Ее сформируют на Западном стратегическом направлении в составе Московского или Ленинградского военного округа. Она будет состоять из нескольких истребительных авиаполков, бомбардировочного полка, бригады армейской авиации, а также частей противовоздушной обороны и радиотехнических войск. По словам экспертов, укрепление западных рубежей Воздушно-космическими силами особенно актуально на фоне вступления в НАТО Финляндии и — в ближайшем будущем — Швеции.

Новая армия

На западном направлении будет развернута новая армия ВВС и ПВО, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Решение о том, в состав какого военного округа войдет это объединение, пока не принято. Это может быть воссозданный Московский военный округ либо Ленинградский военный округ. В состав воздушной армии войдут полки истребителей, бомбардировщиков, а также части противовоздушной обороны и радиотехнических войск. Новая воздушная армия организационно будет состоять из нескольких истребительных полков, бомбардировочного полка и бригады армейской авиации.

В прошлом году глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о планах разделить Западный военный округ на два — Московский и Ленинградский. Они были упразднены в ходе реформ начала прошлого десятилетия.

Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика Су-34 с применением неуправляемых авиационных ракет и авиационных бомб С-13 на военном аэродроме Шагол Источник изображения: Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

В начале июня начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский подтвердил, что в этом году два военных округа будут созданы. Он также сообщил о планах по созданию двух армий — общевойсковой и воздушной. Направление, где они будут сформированы, Бурдинский не уточнил.

Также будут вновь созданы Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад. В связи с этим Бурдинский назвал главной задачей военкоматов выполнение задания на отбор граждан на военную службу по контракту, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу.

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника в районе села Плотниково Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

По словам главы ГОМУ ГШ, основные усилия сосредоточат на комплектовании новых формирований и поддержании укомплектованности контрактниками группировки войск на уровне 95–97%.

— Сейчас на западном направлении ведутся боевые действия. Кроме того, играет роль вступление Финляндии и Швеции в НАТО, — прокомментировал «Известиям» планы Минобороны бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко. — Они были нейтральными, а теперь должна быть соответствующая наша группировка. Там будут базы НАТО, соответственно, напротив должны стоять наши Вооруженные силы, в том числе авиация. Развертывание армии — правильное решение. Начинать надо было уже в прошлом году. Вопрос только, где возьмут столько самолетов, а самое главное — подготовленный летный состав. Давно надо было открывать новые летные училища и готовить больше кадров.

Внимание на Запад

Сейчас в состав Западного военного округа входит 6-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО. В ее составе — одна смешанная авиационная дивизия, несколько вертолетных полков, а также бригада армейской авиации. Также в составе этого объединения есть две дивизии противовоздушной обороны, оснащенные зенитными системами С-300 и С-400. Зона ответственности 6-й армии — одна из самых протяженных. Она прикрывает территорию России от Карелии до Воронежа.

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Скорее всего, основой новой воздушной армии станет именно 6-я армия, которая в дальнейшем будет переформирована, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. — Можно предположить, что после разделения Западного военного округа на Ленинградский и Московский зона ответственности 6-й армии будет сокращена вдвое. Поэтому на первое время необходимое количество личного состава, авиационной техники, а также зенитных ракетных систем и радиолокационных комплексов для формирования нового объединения уже имеется. Но в дальнейшем российскому ОПК придется серьезно потрудиться. Речь идет как минимум о необходимости в ближайшее время поставить военным бомбардировщики Су-34 и Су-35 для формирования новых авиационных полков. Также нужны будут зенитные системы, в том числе «Панцирь», С-400 и С-350. Они пойдут на вооружение новых полков ПВО.

Минобороны уже не впервые за последнее время усиливает авиационную компоненту на западном стратегическом направлении. Как сообщали «Известия», в этом году здесь должны появиться подразделения штурмовой авиации, укомплектованные знаменитыми «Грачами» — штурмовиками семейства Су-25. До недавнего времени в составе Западного военного округа не было ни одного штурмового авиационного полка. Задачей «Грачей» станет непосредственная поддержка Сухопутных войск на поле боя. Также штурмовики будут взаимодействовать с вертолетами армейской авиации.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Кроме того, Минобороны развернет на аэродроме Левашово под Санкт-Петербургом самолеты и вертолеты Морской авиации Военно-морского флота. Помимо боевых самолетов, на нем планируется развернуть пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, принадлежащие морской авиации ВМФ. В ноябре 2022 года из Мурманской области на аэродром Левашово перебросили специальный инженерный батальон. Его личный состав занялся строительством мест базирования, а также наземной инфраструктуры для самолетов и вертолетов Морской авиации ВМФ.

Ранее «Известия» сообщали также о планах крупных поставок истребителей Су-30СМ2 в части морской авиации. Приоритет при этом отдается Балтийскому флоту.

Развертывание дополнительных сил на западном стратегическом направлении происходит на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Финляндия стала членом альянса 4 апреля, Швеция пока остается на стадии переговоров. Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил сформировать новый армейский корпус в Республике Карелия, куда войдут три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.

Роман Крецул

Алексей Рамм