ВАЕ Systems пока не поставила ни одной машины по программе Mobile Protected Firepower (MPF)

Как сообщает издательская группа Jane's, корпорация BAE Systems до сих пор не поставила армии США ни одного из 12 законтрактованных для испытаний комплектных прототипов своего варианта пушечной гусеничной бронированной машины по программе Mobile Protected Firepower (MPF), в то время как General Dynamics Land Systems (GDLS, подразделение корпорации General Dynamics) поставила все 12 прототипов своего варианта (Griffin II) к концу декабря 2020 года. Таким образом пятимесячная программа испытаний прототипов MPF была начата 4 января 2021 года только с машинами одного типа - General Dynamics.

Окончательный облик представленной корпорацией ВАЕ Systems гусеничной боевой машины с пушечным вооружением на тендер армии США по программе Mobile Protected Firepower (MPF) (с) ВАЕ Systems

Также GDLS поставила четыре бронекорпуса для испытаний на обстрел и подрыв, в то время как BAE Systems пока поставила только два бронекорпуса.

В декабре 2018 года армия США выдала корпорациям ВАЕ Systems и General Dynamics контракты на разработку на конкурсной основе гусеничных боевых машин по программе MPF на сумму 375,9 и 335 млн долл соответственно, каждая на постройку и поставку для испытаний по 12 прототипов собственного варианта машины MPF по этапу ОКР (Engineering, Manufacturing, and Development - EMD). Поставка прототипов должна была быть начата через 14 месяцев и завершена через 18-19 месяцев с момента получения контракта. Хотя сроки были сорваны обеими участниками тендера, и первые опытные образцы обеих машин были продемонстрированы министру армии США Райану Маккарти в Детройте только 23 апреля 2020 года, однако GDLS в итоге смогла в декабре 2020 года сдать все свои 12 заказанных прототипов.

В программе испытаний должны быть задействованы все 12 прототипов каждого изготовителя, из них по четыре машины должны принять участие в войсковых испытаниях Soldier Vehicle Assessment (SVA) в Форт-Брэгг на базе 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

BАЕ Systems предлагает по данной программе MPF реинкарнацию известного легкого танка М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford, разработанного компанией FMC (затем United Defense, сейчас в составе ВАЕ Systems) на рубеже 1980-х и 1990-х годов для замены легкого танка М551 Sheridan, в первую очередь в воздушно-десантных соединениях. В 1995 году танк М8 был принят на вооружение армии США, но в 1997 году программа М8 была аннулирована до начала серийного производства ввиду сокращений военных расходов. Было построено всего шесть образцов М8. Легкий танк М8 имел боевую массу от 19 до 25 тонн в зависимости от варианта сменного комплекта защиты и был оснащен 105-мм пушкой М35 в вынесенной установке с автоматом заряжания.

Предложенная ВАЕ Systems обновленная машина MPF на основе М8 имеет значительно переработанную башню с модульной системой бронирования и установкой комплекса активной защиты Elbit Systems Iron Fist. 105-мм пушка ХМ35 с автоматом заряжания сохранена, боекомплект составляет 21 выстрел. Применены новая система управления огнем и новые гусеницы, модернизирована силовая установка - используется дизельный двигатель MTU в сочетании с автоматической трансмиссией Allison 3040MX. Заявлена аэротранспортабельность - один самолет Boeing C-17A способен перевозить две машины, а самолет Lockheed Martin C-130 - одну машину. Сборка машин ведется на предприятии ВАЕ Systems в Стерлинг-Хайтс (штат Мичиган).

Напомним, что программа Mobile Protected Firepower (MPF), начатая армией США в 2015 году, предусматривает создание гусеничной боевой машины массой сперва не более 32 тонн (в последующем лимит массы был повышен до 38 тонн - хотя возможно, имеются в виду "короткие" тонны), оснащенной пушечным вооружением калибром 105 или 120 мм и комплексом активной защиты. По замыслу, машины MPF будут иметь более высокий уровень оперативной и тактической подвижности, чем танки Abrams.

General Dynamics предлагает по программе MPF машину Griffin II полностью новой разработки на основе показанного несколько лет назад прототипа-демонстратора Griffin I, представлявшего собой установку модифицированной облегченной башни танка М1А2SEP v.2 Abrams с новой 120-мм пушкой ХМ360 на шасси ASCOD 2, используемое в новой британской гусеничной боевой разведывательной машинe Ajax (разработчиками и изготовителями ASCOD 2 являются принадлежащие General Dynamics европейские компании - испанская General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas и австрийская General Dynamics European Land Systems - Steyr). Общая масса башни в Griffin I была снижена с 22 тонн (у танка М1А2 SEPv.2) до якобы всего 8 тонн, а общая масса Griffin I была заявлена в "менее чем 30 тонн". Однако сообщается, что боевая масса Griffin II достигает именно указанных предельных для MPF 38 тонн, и можно заметить, что на Griffin II башня снова вернулась к почти "нормальным" для основного танка размерам - в том числе за счет установки весьма внушительных блоков модульного бронирования.

По результатам сравнительных испытаний опытных образцов, армия США должна к концу 2021 финансового года сделать окончательный выбор машины для серийного производства и во второй половине 2022 финансового года выдать избранному подрядчику заказ на первую предсерийную партию из 26 машин с опционом на вторую предсерийную партию из 28 машин. Полномасштабное срийное производство ожидатеся с 2025 финансового года.

Нынешними планами армии США предусматривается закупка 504 серийных машин MPF. В первую очередь эти машины должны пойти на оснащение планируемых к формированию отдельных рот (штатная численность роты 14 машин) в пехотных бригадах (Infantry Brigade Combat teams - IBCT). Предполагается введение такой роты в каждую из 33 пехотных бригад регулярной армии и Национальной гвардии, первая такая рота должна достичь боеготовности в 2025 финансовом году.

Представленная корпорацией General Dynamics гусеничная боевая машина Griffin II с пушечным вооружением на тендер армии США по программе Mobile Protected Firepower (MPF) (с) General Dynamics