Войти
Lenta.ru

Россия раскрыла испытания оружия «Судного дня»

270
0
0
Источник изображения: Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В России началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852, которая должна стать первым штатным носителем данного оружия «Судного дня». Подробности готовящихся испытаний «Посейдонов» раскрывают «Известия», ссылаясь на материалы «Севмаша».

Согласно газете, «для окончания разработки комплекса из подводной лодки и ядерных беспилотников понадобится еще до пяти лет». «Будут проверяться ходовые качества лодки на различных режимах и скорость работы энергоустановки. Завершающими станут практические торпедные стрельбы», — сказал бывший командир подводной лодки, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

В январе ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что до 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель ядерных торпед «Посейдон».

В том же месяце «Известия» со ссылкой на техническое задание на выполнение соответствующих работ сообщили, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для «Посейдонов».

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, писал, что передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России АПЛ К-329 «Белгород» перенесена с 2020 на 2021 год.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
Ядерный щит
Похожие новости
15.01.2021
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
08.07.2019
Военная тайна
12.08.2015
Глубочайшая тайна России
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.02 10:51
  • 99
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 15.02 10:39
  • 6
Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"
  • 15.02 08:48
  • 18
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 15.02 08:36
  • 29
Новый авианосец России: реальны ли планы?
  • 15.02 08:30
  • 33
Калининградский синдром
  • 15.02 07:56
  • 1
Рябков: США допускают применение ядерного оружия
  • 15.02 07:29
  • 1
В РФ завершены испытания модернизированной СПРН
  • 14.02 17:40
  • 1
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 14.02 11:53
  • 105
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 14.02 11:33
  • 362
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 14.02 06:35
  • 9
Превентивный удар: ученые нашли способ отразить агрессию НАТО
  • 14.02 01:44
  • 19
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 14.02 01:40
  • 4
«Посейдон» в лодке: субмарину готовят к испытаниям ядерных роботов
  • 14.02 01:26
  • 9
"Ростех" досрочно передал Минобороны около 18 тыс. комплектов экипировки "Ратник"
  • 13.02 23:40
  • 2
Уральские оборонщики усовершенствовали боевой модуль