Россия раскрыла испытания оружия «Судного дня»

В России началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852, которая должна стать первым штатным носителем данного оружия «Судного дня». Подробности готовящихся испытаний «Посейдонов» раскрывают «Известия», ссылаясь на материалы «Севмаша».

Согласно газете, «для окончания разработки комплекса из подводной лодки и ядерных беспилотников понадобится еще до пяти лет». «Будут проверяться ходовые качества лодки на различных режимах и скорость работы энергоустановки. Завершающими станут практические торпедные стрельбы», — сказал бывший командир подводной лодки, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

В январе ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли, сообщил, что до 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель ядерных торпед «Посейдон».

В том же месяце «Известия» со ссылкой на техническое задание на выполнение соответствующих работ сообщили, что Россия в июне 2022 года завершит строительство береговой базы для «Посейдонов».

В декабре 2020 года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, писал, что передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России АПЛ К-329 «Белгород» перенесена с 2020 на 2021 год.

Иван Потапов