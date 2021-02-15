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Озвучена сумма, которую Россия потратила на создание «Посейдона», «Авангарда» и других новых боевых комплексов

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«Посейдон»
«Посейдон».
Источник изображения: cont

В течение десяти лет Россия тратила до 20 миллиардов рублей в год на разработку боевых комплексов, о которых Владимир Путин заявил в своем знаменитом послании к Федеральному собранию. В их числе — ядерная торпеда «Посейдон» и лазерный комплекс «Пересвет».

Стало известно, сколько Россия потратила на разработку новых боевых комплексов, таких как «Посейдон», «Авангард» и «Пересвет». По словам спецпредставителя президента по природоохранной деятельности Сергея Иванова, за десять лет разработки перспективных систем страна тратила на них по 10-20 миллиардов рублей в год. При нынешнем военном бюджете эти расходы можно считать «почти незаметными».

Напомним, новейшие российские образцы вооружений были представлены в 2018 году, во время послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

В частности, впервые широкой публике показали авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал», известный как Х-47М2 «Кинжал» и фигурирующий в ряде СМИ в качестве «гиперзвукового». Речь идет об аэробаллистической ракете, имеющей дальность порядка 2000 километров и боевую часть массой примерно 500 килограммов. Носитель — модернизированный истребитель МиГ-31, получивший после внесенных в конструкцию изменений обозначение МиГ-31К.

МиГ-31 несет Х-47М2 «Кинжал»

Источник изображения: wikipedia

В числе других новых образцов вооружений — мощный лазерный комплекс «Пересвет» и ракетный комплекс «Авангард», имеющий гиперзвуковой управляемый боевой блок, который запускает к цели межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ.

Внешний вид баллистической ракеты «Авангард» впервые показали на видео / ©Звезда

Самой неоднозначной из представленных разработок эксперты считают беспилотный подводный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Предполагается, что в случае «большой войны» он сможет доставить ядерный боеприпас к берегам вероятного противника.

«Посейдон»

Источник изображения: Минобороны России

Критике подвергают его относительно малую скорость (на фоне боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет), а также уязвимость.

Специально для «Посейдона» пришлось создавать новые проекты субмарин. Первой из них стала подводная лодка К-329 «Белгород», спущенная на воду в 2019 году. Сейчас в России строят вторую субмарину — носитель торпеды «Посейдон»: предполагается, что она будет существенно меньше «Белгорода». Спуск новой субмарины на воду ожидают в этом году. Детальные характеристики подлодок держат в секрете.

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Страны
Россия
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Авангард РК
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