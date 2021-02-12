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ТАСС

Создание новейшего оружия обошлось России в 10-20 млрд рублей в год

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Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Источник изображения: militarynews.ru

Экс-министр обороны Сергей Иванов также отметил, что при нынешнем бюджете вооруженных сил это были "почти незаметные расходы"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 10-20 млрд рублей в год тратилось на протяжении 10 лет на разработку современного российского вооружения - гиперзвукового комплекса "Авангард", лазерного комплекса "Пересвет" и подводных аппаратов "Посейдон". Об этом сообщил в четверг спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экс-министр обороны (2001-2007 годы) Сергей Иванов.

"Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент - и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло 10 лет для того, чтобы [разработать их] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых ресурсов, то есть постепенно условно в год по 10-20 млрд рублей", - сказал он, выступая на презентации, организованной Российским военно-историческим обществом.

Иванов также отметил, что при нынешнем бюджете вооруженных сил это были "почти незаметные расходы". "Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали - тогда объявили. Особо не шумели", - сказал он.

Боевой блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 М (около 32 тысяч км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Первый ракетный полк, вооруженный комплексом с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками "Авангард", заступил на боевое дежурство в Ясненском соединении в Оренбургской области в конце 2019 года.

Подводный аппарат "Посейдон" может быть оснащен как обычной, так и ядерной боевой частью и способен уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и т. д. По данным Минобороны, аппараты "Посейдон" вместе с подлодками-носителями входит в так называемую океанскую многоцелевую систему. Беспилотники получат высокую скорость и неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения - более 1 км.

Лазерный комплекс "Пересвет" - первый российский боевой комплекс на новых физических принципах. Подробная информация о нем засекречена. Впервые о комплексах "Авангард", "Пересвет" и "Посейдон" сообщил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Пересвет
Персоны
Иванов Сергей
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
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