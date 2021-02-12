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Крымский Т-72Б3 показали изнутри

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Танк Т-72Б3 на открытии международного конкурса подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Танк Т-72Б3 на открытии международного конкурса подразделений ВДВ "Десантный взвод".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Танк Т-72Б3 в Крыму, принимающий участие в подготовке к АрМИ, показали изнутри. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала «Звезда».



«Разогреть машину за 70 секунд. Этого времени достаточно чтобы включился комплекс управления огнем "Сосна-У". И заработали все остальные системы танка Т-72Б3», — говорится в подписи к видео.

В январе военный эксперт Виктор Мураховский, ссылаясь на документ Минобороны России «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72БЗМ, Т-80БВМ…», сообщил, что Россия импортозаместила тепловизионные матрицы, используемые, в частности, в серийном производстве бронетехники.

В октябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Курильские острова будут защищать «ракетные» танки Т-72Б3. Отмечается, что главным преимуществом подобных боевых машин является сочетание оптико-электронных прицелов и выпускаемых из ствола управляемых ракет.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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