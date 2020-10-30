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Курилы защитят «ракетные» Т-72Б3

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Курильские острова будут защищать «ракетные» танки Т-72Б3, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Отмечается, что главным преимуществом подобных боевых машин является сочетание оптико-электронных прицелов и выпускаемых из ствола управляемых ракет. На Курилах Т-72Б3 смогут использоваться для уничтожения вражеских десантов и малых кораблей противника.

Перевооружение на новую технику и ее освоение потребует до двух лет. «Т-72Б3 — достаточно современная машина. По сравнению с базовой эта версия оснащена двигателем увеличенной мощности, тепловизионным прицелом, улучшенной системой управления огнем и связью, дополнительной защитой», — отметил российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

В июле более полутысячи танкистов Центрального военного округа освоили подводное вождение в танках Т-72Б3 в Оренбургской области.

В феврале Хлопотов заявил, что Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. Российскую боевую машину специалист назвал «танком для нищих»: «Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"».

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