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Россия заместила импортные матрицы

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия импортозаместила тепловизионные матрицы, используемые, в частности, в серийном производстве бронетехники, сообщил в Telegram военный эксперт Виктор Мураховский, ссылаясь на документ Минобороны России «О порядке введения тепловизионных камер отечественного производства в прицельные комплексы изделий Т-72БЗМ, Т-80БВМ…».

По его данным, современные охлаждаемые модули формирования тепловизионного видеосигнала (МФТВ) ближнего инфракрасного диапазона (3-5 микрометров) разрешением 640 на 512 элементов на основе антимонида индия производят в России. Налажен выпуск матриц разрешением 640 на 480 элементов на основе аморфного кремния.

Также в России имеется производство МФТВ дальнего инфракрасного диапазона (в данном случае — 8-10 микрометров) с матрицами разрешением 640 на 512 элементов на основе кадмия-ртути-теллура.

Автор отмечает, что на МФТВ ближнего инфракрасного диапазона меньшее влияние оказывают атмосферные осадки (туман, дождь, снег) на прохождение излучения, но у них хуже дальность. Дальний диапазон (8-14 микрометров) имеет лучший коэффициент пропускания атмосферы.

Согласно Мураховскому, для производства российской бронетехники используются МФТВ ближнего инфракрасного диапазона, тогда как в авиации и на флоте обычно применяются МФТВ дальнего инфракрасного диапазона.

В октябре 2019 года врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин заявил, что российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры.


Иван Потапов

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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