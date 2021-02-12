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Интерфакс-АВН

Путин о продлении ДСНВ: приятно отметить, что новая администрация США выполнила предвыборные обещания

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Михаил Климентьев/пресс-служба

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава американской администрации Джо Байден выполнил предвыборное обещание и продлил ДСНВ, Россия это приветствует, заявил президент России Владимир Путин.

"Совсем недавно мы вместе с американскими партнёрами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнёрам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счёт. Мы приветствуем это решение", - сказал он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин предложил участникам встречи "поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом".

Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ. Таким образом, Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, до 5 февраля 2026 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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