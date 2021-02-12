Parlamentní listy (Чехия): вы воротите нос от России, и вот что с вами будет. О чем не знают сенаторы

Россия сделала еще один шаг к сближению с Китаем, который дает ей все, что Европа отказывается дать. Об этом говорит чешский аналитик и дипломат. Он раскрывает детали спора вокруг АЭС «Дукованы», напоминает о безоговорочной поддержке Меркель «Северного потока — 2» и рассказывает, как обстоят дела с «русским интернетом».

Интервью "Парламентни листы" с педагогом, аналитиком и дипломатом со стажем Яромиром Новотны (Jaromír Novotný).

Parlamentní listy: Специализированная пресса пишет об успешности вакцины "Спутник V", которая проходит последнюю фазу исследований. Канцлер Ангела Меркель сообщила, что не против применения "Спутника V", и в СМИ пишут о возможном "совместном производстве российской вакцины"… Вы отметили это?

Яромир Новотны: Конечно, я все это отметил. Что касается вакцины "Спутник V", то, как мы знаем, например, Венгрия ее уже закупила. Есть и другие заинтересованные в ней страны. Оно и понятно: и ее стоимость, и заявленная эффективность очень привлекают и выглядят многообещающе. Кстати, на эту тему с российским президентом Владимиром Путиным беседовала и немецкий канцлер Ангела Меркель.

- Похоже, Меркель нашла общий язык с Путиным и в других областях. И несмотря на то, что сейчас "Северный поток - 2" подвергается атакам, канцлер дает понять, что не намерена отступать от договора. Иначе на ситуацию смотрят в Соединенных Штатах. Как заявил Госсекретарь Байдена Энтони Блинкен: "Северный поток - 2" - это плохая идея". Американская позиция подкреплена экономическими санкциями. Как вы смотрите на ситуацию?

- В основе американской позиции я ясно вижу корыстные экономические интересы. Ведется борьба за поставки газа в Европу, которая получит возможность не закупать американский СПГ по завышенным ценам. К тому же, как мы видим, американские санкции не принесли результатов и не остановили строительство.

- А какова немецкая позиция?

- Германия по тем же корыстным причинам не остановит этот проект. Не забывайте ее концепцию зеленой политики, выполнять которую она обязалась. Концепция предполагает закрытие угольных электростанций во всех федеральных землях, а также не предусматривает использование АЭС, из чего логически следует, что Германия остро нуждается в газе как основной альтернативе. С его помощью она способна все это компенсировать. Конечно же, Германии нужен как можно более дешевый газ. Поэтому Ангела Меркель отказалась обсуждать "Северный поток - 2" как с Дональдом Трампом, так и с его преемником Джо Байденом. Кстати, совсем не случайно, что в руководстве Газпрома работает бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.

- Великобритания покинула Европейский Союз. Могла бы Германия в новых условиях подать пример другим странам Европейского Союза, чтобы и они улучшили свои отношения с Россией?

- Вполне возможно, по крайней мере на экономическом уровне. В этой связи мне вспоминается интервью, которое дал российскому информационному агентству ТАСС бывший чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг, который сам заявил, что ЕС должен вести себя с Россией нормально.

- Что касается России, то говорят о снижающемся уровне жизни в этой стране…

- Я смотрю на это иначе, поскольку если обратиться к экономическим показателям последнего периода, которые отражают экономическую ситуацию в связи с потерями из-за коронавирусной эпидемии, то мы увидим, что российская экономика, в отличие от ряда других стран, за исключением, пожалуй, Китая, упала всего на четыре процента. Кроме того, россияне сейчас подписали очень важные соглашения как раз с Китаем, которому будут поставлять нефть и газ. Поэтому вероятно, что, скажем, года через два Китай превратится в главного и единственного импортера, если Запад продолжит воротить нос от России. А от Китая Россия, напротив, получит то, что Запад отказывается дать ей в технологической сфере.

- Что касается текущей политической ситуации в России, то некоторые аналитики прогнозируют, что антирежимные демонстрации власти там наконец подавят, и со временем все о них забудут, как и о деле Алексея Навального, которого сегодня многие считают новым российским героем.

- Нет, все совсем не так. Навальный - просто коррупционер, который сидит отнюдь не по политическим причинам, а де-факто из-за того же, из-за чего посадили Ходорковского.

Навальный - русский ультранационалист, который одобрил нападение на Грузию, присоединение Крыма к России, а, например, о грузинах и исламистах с Кавказа не раз отзывался, мягко говоря, очень неуважительно. И окажись он у руля России, хорошим парнем в отношениях с Западом он не будет, как некоторые себе романтически воображают.

- По словам бывшего президента и бывшего премьера, а сегодня заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, Россия готова отключиться от мирового интернета. Он сам приводит в пример Китай, который уже создал свой собственный интернет, и ссылается на тот факт, что управляющие центры мирового интернета находятся в Соединенных Штатах.

- Думаю, последнее, о чем вы упомянули, играет важнейшую роль. Не так давно многих из нас поразили действия компаний "Твиттер", "Фейсбук" и "Эппл", которые запретили пользоваться своими информационными каналами американскому президенту Дональду Трампу. А это прямо противоречит тому, чему служит интернет, то есть свободе слова. Таким образом, все это на самом деле напоминает мир по Оруэллу со всем атрибутами.

- Но вы же не считаете, что китайская модель интернета - синоним свободы…

- Нет, я не утверждаю, что она синоним свободы. Я только хочу сказать, что такой интернет какие-то там американские корпорации отключить не могут так же, как это сделали с Дональдом Трампом. Его пример я считаю показательным.

Китай создал сеть своих спутников, которые обеспечивают интернет, телекоммуникацию и другие службы. Европейский Союз тоже создает по сути собственную сеть спутников в виде навигационной системы, штаб-квартира которой находится в Праге. Понятно, что Россия идет в том же направлении.

В общем, крупные мировые игроки создают свои собственные сети с той только разницей, что в Америке этими сетями управляют частные компании, а здесь это будут делать отдельные государства, а в случае Европейского Союза - Европейская комиссия.

- Давайте поговорим о Соединенных Штатах и новой администрации Джо Байдена. Законодательный смерч, который Байден устроил в самом начале, теперь сменился затишьем, и, как утверждает, например, американский аналитик Джейми Флай, в результате разница между правительствами Джо Байдена и Трампа не будет разительной. Но Европа, по словам аналитика, может столкнуться с невыполнением американцами обязательств по финансированию НАТО. Что вы об этом думаете как человек, который, будучи заместителем министра обороны, способствовали вступлению ЧР в НАТО?

- Полагаю, что все получится, скорее, наоборот. То есть это Байден будет настаивать на выполнении этих обязательств (два процента ВВП), но не так усердно, как это делал его предшественник Трамп.

Меня Джо Байден, например, приятно удивил договором о продлении СНВ-III, вступив в переговоры с Владимиром Путиным практически через несколько дней после избрания. Теперь уже обе стороны официально подтвердили, что договор продлен еще на пять лет.

- Какой, по вашему мнению, будет оборонная политика Джо Байдена?

- Пока не знаю, насколько он хорошо ее себе представляет и в каком направлении пойдет. Главное, неясно, пойдет ли он по стопам Трампа, то есть выведет ли войска из Афганистана? Выведет ли 12 тысяч американцев из Германии? Или он перебросит свои войска из Германии в Польшу, где построит большую базу, оплаченную из кармана самой Польши? Все это проекты и планы Дональда Трампа.

На этот счет Джо Байден еще не высказывался. Так или иначе я ожидаю, что он займет жесткую позицию в вопросе увеличения оборонного бюджета стран Европейского Союза.

Правда, неизвестно, к чему это приведет, поскольку все страны сегодня пребывают в кризисе и ни о чем таком сейчас не помышляют.

- В последние месяцы работы Госсекретарь Трампа Майк Помпео решил поддержать так называемый диалог о Китае. Но уже упомянутый преемник Помпео Энтони Блинкен, наоборот, заявил, что США должны выступить противовесом Китая. Как будут складываться отношения между Китаем и США, и как это может повлиять, например, на позицию России?

- Думаю, что это окажет очень серьезное влияние.

Соединенные Штаты, как мне кажется, будут давить на Китай, подталкивая его к России, и в итоге это, разумеется, обернется против самих США, потому что тандем Китай - Россия - это огромная мощь, оборонная и экономическая.

- Аналитик Петер Раф в своем исследование для института Хадсона предупредил, что Китай собирается превратить Европу в сеть вассальных государств, и поэтому торговать с ним опасно. Некоторые наши политики, по-видимому, поддерживают это мнение и поэтому призывают исключить китайских, а также российских поставщиков из тендера на достройку АЭС "Дукованы". Каково ваше мнение?

- Действительно преимущественно от сенаторов мы слышим, что Россия и Китай - несерьезные партнеры, что чешская экономика будет слишком зависима от российской, что русские смогут нас даже шантажировать и так далее.

Эти политики утверждают, что если на АЭС "Дукованы" применить российские технологии, то нам придется автоматически закупать топливо у России. Но, как вы думаете, где мы берем его сейчас? Наши АЭС работают на российском топливе без проблем уже 30 лет после 1989 года, и за все это время не случалось ни шантажа, ни какой-либо критической ситуации, когда Россия отказалась бы поставлять топливо.

- Проблема заключается якобы в том, что наши спецслужбы считают публикацию документов к тендеру опасной для безопасности страны…

- По-моему, у страха глаза велики. Мы также должны понимать, если сократим число участников тендера, то в результате конечная цена проекта повысится. А речь идет о заказе на шесть миллиардов евро.

- Давайте вернемся к политике Соединенных Штатов. Какие отношения, как вы думаете, сложатся между Европейским Союзом и США во главе с президентом Джо Байденом?

- Сейчас США воспринимают Европу как конкурента, и подтверждение этому я вижу в таможенной политике обеих сторон. Тут ведется война, которая не закончится. Ничего не изменится.

- Многие европейские политики обрадовались победе Джо Байдена. Но есть мнение, что это скорее Пиррова победа. Как вы считаете?

- Я склоняюсь, скорее, к Пирровой победе. Конечно, политика Дональда Трампа была зачастую непредсказуемой, а Джо Байден, возможно, будет понятнее, и в этом я вижу позитивный момент.

Но, как я уже говорил в одном из прошлых интервью с вами, я боюсь, прежде всего, того, что Байден из-за слабого здоровья вообще не завершит свой мандат, и тогда во главе США встанет впервые в истории женщина - нынешний вице-президент и известная активистка Камала Харрис. Ее считают намного более серьезной угрозой для мира, чем, по мнению некоторых, представлял собой Дональд Трамп.