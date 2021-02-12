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ЦАМТО

ВВС Таиланда реализуют проект модернизации истребителей JAS-39 "Грипен", несмотря кризис, связанный с COVID-19

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 февраля. В 2021 ф.г. Вооруженные силы Таиланда вынуждены сократить расходы на закупку и модернизацию вооружений в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

Как сообщает Thaiarmedforce.com, кризисная ситуация вынудила правительство занять сотни миллиардов батов для восстановления экономики. При этом статьи по закупкам военной техники стали одними из первых отмененных госпрограмм.

Тем не менее, некоторые проекты будут реализованы, а именно не отменен выделенный бюджет в размере 631 млн. бат (21,1 млн. долл.) на модернизацию 11 истребителей JAS-39 "Грипен" (один из 12 самолетов потерпел крушение) до стандарта MS20.

Проект предусматривает усовершенствование программного обеспечения путем увеличения возможностей системы CDL-39 Datalink. В рамках модернизации также будет добавлена поддержка стандартной системы передачи данных НАТО Link-16, интегрирована автоматическая система предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS), улучшены возможности системы РХБЗ, добавлена поддержка ракет средней дальности "Метеор", бомб малого диаметра GBU-39 и т.д. Обновление также предусматривает модернизацию бортовой радиолокационной станции PS-05/A до уровня Mk.4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Продукция
GBU-39
Gripen NG
Проекты
NATO
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