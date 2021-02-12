Войти
Интерфакс-АВН

Метод "боевой карусели" применили против "противника" летчики боевых вертолетов ЮВО в Ставропольском крае

168
0
0
Вертолеты Ми-8АМТШ
Вертолеты Ми-8АМТШ во время военных учений "Восток-2018" на полигоне Цугол.
Источник изображения: ТАСС/Вадим Савицкий

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Летчики ударных вертолетов Южного военного округа применили освоенный в Сирии метод при уничтожении колонны "противника" в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев в четверг журналистам.

"Экипажи ударных вертолётов Ми-35М, МИ-28Н и транспортно-боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" ЮВО уничтожили колонну техники условного противника из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Штурм", применив тактику "боевой карусели", успешно освоенную в Сирии", - отмечает Астафьев.

По его словам, экипажи вертолетов на полигоне Арзгирский в Ставропольском крае при проведении воздушной разведки местности обнаружили передвигающуюся колонну боевой техники условного противника. "Выполнив элементы сложного пилотажа для занятия выгодного угла атаки, летчики уничтожили бронеобъекты условного противника из ПТУР "Штурм", - добавил начальник пресс-службы ЮВО.

"После совместного пуска управляемых ракет винтокрылые машины продолжили кружить над целями, поочередно пуская неуправляемые авиационные ракеты и стреляя из пушек, используя тактику "боевой карусели", - подчеркнули в округе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.08.2020
Какие испытания проходит техника до поступления на вооружение в войска
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
03.06.2015
Проекция силы
17.07.2013
Рекордные показатели ВТС-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 03:10
  • 18
Калининградский синдром
  • 12.02 02:21
  • 4
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 12.02 01:44
  • 2
Украина планирует масштабное строительство военного флота
  • 12.02 01:37
  • 100
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 12.02 01:19
  • 3
Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя пятого поколения Су-57
  • 12.02 01:04
  • 4
Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом
  • 12.02 00:50
  • 4
Российская "Сосна"- один из лучших в мире ЗРК малой дальности
  • 11.02 23:19
  • 3
200 дней обучения: как армия США переходит на гиперзвук
  • 11.02 23:18
  • 1
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 11.02 23:13
  • 3
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 11.02 22:56
  • 5
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 11.02 22:18
  • 4
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 11.02 21:26
  • 13
Нужен берег чукотский: северо-восток России защитит новая дивизия
  • 11.02 19:30
  • 3
Американцы начинают рассыпаться в Черном море
  • 11.02 19:13
  • 5
Бить на упреждение – российские военные теоретики