Метод "боевой карусели" применили против "противника" летчики боевых вертолетов ЮВО в Ставропольском крае

Вертолеты Ми-8АМТШ во время военных учений "Восток-2018" на полигоне Цугол.

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Летчики ударных вертолетов Южного военного округа применили освоенный в Сирии метод при уничтожении колонны "противника" в Ставропольском крае, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев в четверг журналистам.

"Экипажи ударных вертолётов Ми-35М, МИ-28Н и транспортно-боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" ЮВО уничтожили колонну техники условного противника из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Штурм", применив тактику "боевой карусели", успешно освоенную в Сирии", - отмечает Астафьев.

По его словам, экипажи вертолетов на полигоне Арзгирский в Ставропольском крае при проведении воздушной разведки местности обнаружили передвигающуюся колонну боевой техники условного противника. "Выполнив элементы сложного пилотажа для занятия выгодного угла атаки, летчики уничтожили бронеобъекты условного противника из ПТУР "Штурм", - добавил начальник пресс-службы ЮВО.

"После совместного пуска управляемых ракет винтокрылые машины продолжили кружить над целями, поочередно пуская неуправляемые авиационные ракеты и стреляя из пушек, используя тактику "боевой карусели", - подчеркнули в округе.