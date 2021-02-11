Старший адмирал США в Европе: корабли ВМС США и союзников «неплохо справляются» с новейшими российскими подлодками (Business Insider, США)

Более тихие и смертоносные российские подводные лодки представляют собой новый вызов ВМС США и их партнерам по НАТО, считает автор. Но ВМС США и Европы должным образом экипированы и делают упор на противолодочную войну, заявил в этом месяце командующий ВМС США в Европе.

США и их союзники по НАТО все больше тревожит развитие российского подводного флота: их подлодки плавают все тише и дольше, а благодаря новым ракетам могут наносить все более дальние удары.

Проблема возникла, потому что ВМС США еще не определились, как будет выглядеть их будущий флот, но командующий ВМС США в Европе адмирал Роберт Бёрк (Robert Burke) заверил, что в подводной борьбе в Атлантике они не единственные.

"Я скажу, что на этом театре, в отличие от коллег на Индо-Тихоокеанском театре, у нас есть несколько высококлассных союзников и партнеров, чьи ВМС действуют так же, как американские, и сотрудничают с нами ежедневно", - заявил Бёрк в этом месяце на мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований.

Бёрк назвал Великобританию и Францию "чрезвычайно надежными и способными партнерами", добавив, что Канада и Норвегия "тоже вносят значительный вклад в подводную войну на театре", а Дания "расширяет свои возможности".

"Их надводные силы тоже невероятно способны, - сообщил Бёрк. - В акустических условиях Атлантики, в некоторых ее частях, сегодняшние надводные корабли позволяют нам неплохо справляться с российскими подводными лодками шестого поколения".

"Наука на моей стороне"

Конкретного района Бёрк не назвал, но, по всей видимости, имел виду морское пространство между Гренландией, Исландией и Великобританией, известное как Фареро-Исландский рубеж, предположил эксперт по войне на море и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк (Bryan Clark).

Этот рубеж - "бутылочное горлышко" между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Его пересекают корабли и подводные лодки могучего российского Северного флота, базирующегося в Арктике, чтобы достичь Атлантики.

Поэтому в этом регионе британский флот совместно с ВМС США разместил свои эсминцы и фрегаты, сообщил Кларк, отметив, что "эффективными фрегатами" также отметились Норвегия, Италия, Франция и Испания.

"Самые эффективные их возможности - это активные гидролокаторы переменной глубины, - у них очень большая дальность действия из-за низкой частоты, благодаря чему они могут обойти российскую систему звукопоглощения на лодках класса "Ясень"", - сказал Кларк, по всей видимости, имея в виду тот же новейший класс российских атомных подводных лодок, что и Бёрк.

Что касается противолодочной "охоты", то после холодной войны ВМС стали уделять Фареро-Исландскому рубежу особое внимание. По мере роста напряженности в отношениях с Россией за последнее десятилетие эти ворота приобрели новое значение, став своего рода "линией на песке", сообщил ранее Кларк.

К северу от него "находится очень глубокий бассейн с холодной водой, и вот она идеальна для распространения звука. Так что я услышу даже тихую подводную лодку - может, даже лучше, чем в большинстве других мест планеты", - сообщил в интервью в декабре 2018 года капитан ВМС в отставке Джерри Хендрикс (Jerry Hendrix).

"Что касается глубоких и холодных вод, то наука на моей стороне", - заверил Хендрикс, ссылаясь на свой опыт противолодочной войны.

Однако в воде вокруг островов условия меняются, и это затрудняет отслеживание подводных лодок. "Но если вы их вычислили, пока они туда не добрались, велики шансы, что вы их уже не потеряете", - добавил Хендрикс.

"Возможность контролировать ситуацию и вести противолодочную войну к северу от рубежа усилит наши способности отслеживать ситуацию и к югу от него, - сказал Хендрикс. - В таких случаях важна география".

"США больше не убежище"

Военно-морские силы США и НАТО продвинули свои противолодочные силы дальше на север. Американские эсминцы, основная надводная противолодочная платформа, провели конец 2020 года в Баренцевом море - в совместных учениях с британскими и норвежскими военными кораблями.

Россия же считает Баренцево море "бастионом" своих подводных лодок с баллистическими ракетами. Поскольку они - часть ее потенциала для нанесения ответного ядерного удара, то эти воды "очень уязвимы", сообщил в ноябре директор Программы российских исследований в некоммерческой исследовательской группе CNA Майкл Кофман (Michael Kofman).

По сообщениям, в конце 2019 года российские подводные лодки провели масштабные учения, проверяя способность достичь Северной Атлантики незамеченными. В июле корабли ВМС США провели совместные с НАТО учения по борьбе с подводными лодками вокруг Исландии, а в сентябре ВМС США провели аналогичные учения в Северной Атлантике уже самостоятельно.

Эти учения отражают тревогу США и НАТО по поводу того, на что способны в войне бороздящие Атлантику подводные лодки противника. В предыдущих конфликтах подводные лодки нацеливались в первую очередь на морские перевозки, но современные, более тихие российские подводные лодки с их возможностью запускать ракеты далеко в территорию суши стали новой угрозой.

"Сейчас уже общеизвестно, что наша родина перестала быть убежищем, поэтому мы должны быть готовы к боевым действиям высокого уровня в местных водах", - заявил во время сентябрьских учений командующий подводным флотом ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл (Daryl Caudle).

Кристофер Вуди (Christopher Woody)