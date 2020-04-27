Арктический бастион

«Арктические трилистники» – это базы противовоздушной обороны, но военные не раскрывают их оснащение. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Противовоздушная оборона в регионе набирает силу

В начале апреля на боевое дежурство заступил недавно сформированный 414-й гвардейский зенитно-ракетный полк. На первый взгляд новость вполне заурядная. За последние годы в российских вооруженных силах сформировано несколько десятков ЗРП. Но в случае с этим полком примечательно место его дислокации – Республика Саха (Якутия), поселок Тикси-3. На вооружении полка не самое новое вооружение – зенитно-ракетные комплексы С-300ПС. Тем не менее они серьезно меняют расклад сил в регионе.

Полярный маршрут

С 2016 года Россия активно наращивает свои противовоздушные возможности в Арктике. Ранее здесь была развернута одна дивизия противовоздушной обороны, сейчас формируется второе соединение. Также отдельные батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» входят в состав каждого «Арктического трилистника» – российских военных баз на островах Северного Ледовитого океана. Планируется, что в скором времени арктические просторы освоят и новейшие зенитные ракетные системы С-350 «Витязь».

Как организована российская противовоздушная оборона в Арктике? И какие задачи она может решать? Попробуем разобраться в этих вопросах.

Еще в начале 1950-х годов советское военно-политическое руководство уделяло пристальное внимание противовоздушной обороне Арктики. Считалось, что именно через этот регион будут прорываться американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия. В 1954 году был сформирован Беломорский корпус ПВО, а спустя четыре года была развернута уже отдельная Северная армия ПВО. Позже она была переименована в 10-ю армию противовоздушной обороны.

В 2017 году Пентагон рассекретил документы Стратегического командования 1950–1960-х годов. В частности, были обнародованы планы массированных ударов по СССР, Китаю и странам Варшавского договора. Для их реализации привлекалось чуть более 2 тыс. самолетов. Приоритет отдавался центрам управления – Москве и Ленинграду. Прорываться к ним стратегические бомбардировщики В-52 и В-47 под прикрытием дальних истребителей F-101 должны были через полярные регионы с баз в Гренландии и Аляске.

Опасность со стороны Арктики увеличивалась по мере принятия на вооружение американских военно-воздушных сил крылатых ракет воздушного базирования. Уже в 1980-е годы арсенал ВВС США пополнили КР семейства AGM-86.

Благодаря новинке американские военные получили возможность, используя северное направление, эффективно поражать стратегические цели в Центральной России и на Урале. В сочетании с ракетами средней дальности Pershing, развернутыми на военных базах в Европе, у Соединенных Штатов появилась возможность нанести обезоруживающий удар по советским стратегическим силам.

В конце 1980-х годов у американских военно-воздушных сил появилась еще более опасная игрушка. Крылатая ракета AGM-129, выполненная по технологии радиоэлектронной незаметности stealth, могла поражать с высокой точностью цели на расстоянии до 3,5 тыс. км.

Но насколько сейчас актуально арктическое направление? В 2017 году Пентагон выдал контракт корпорации Lockheed Martin и Raytheon на разработку новой стратегической крылатой ракеты. Проект получил наименование Long-Range Standoff Weapon (LRSO). Как заявила в августе 2017 года министр военно-воздушных сил США Хезер Вилсон, новинка должна существенно расширить возможности воздушного компонента американской ядерной триады.

В 2022 году корпорации-участницы должны представить свои проекты, а военные выберут подходящий. Начать поставки LRSO планируется в 2026 году. Примечательно, что ракеты будут только в ядерном исполнении. Из проекта бюджета на нынешний фискальный год исключены затраты на разработку Long-Range Standoff Weapon с обычной боевой частью.

ВВС США продолжают активно осваивать Арктический регион. В августе 2016 года несколько В-52 и В-2 совместно с военно-воздушными силами Канады, Норвегии и Дании на учениях Polar Roar отрабатывали действия над Северным полюсом, Аляской, северными регионами Тихого океана, а также над Северным морем. Как заявил командующий Стратегическим командованием адмирал Сесил Ханней, такие учения необходимы для отработки «способности поддерживать синхронизированные маршруты полета, охватывающие более 5.500 миль», а также совместных действий союзников по НАТО.

В марте нынешнего года бомбардировщики В-2 совместно с истребителями F-15 ВВС США и F-35 норвежских военно-воздушных сил провели учения над Исландией. При этом авиационная группа работала не только над островом, но и уходила далеко на север.

Помимо развертывания в районе Арктики стратегических самолетов-ракетоносцев Россия в ближайшее время может встретиться с новым вызовом стратегической безопасности. Речь идет о подводных лодках с крылатыми ракетами на борту. По мере того как будет таять арктический лед, появятся реальные возможности для атомных субмарин вероятного противника заходить на Северный морской путь.

В ноябре 2013 года Пентагон опубликовал «Арктическую стратегию». Согласно документу, американские военно-морские силы должны «подготовиться к широкому кругу проблем и непредвиденных обстоятельств», а также всеми способами «поддерживать свободу мореходства». В июле прошлого года в интервью английской Daily Express командующий американской базой подводных лодок «Гротон» капитан Уайт Скаввер заявил, что с 2020 года ВМС планирует «тратить больше денег» на присутствие в Арктическом регионе. При этом особое внимание будет уделено «развитию тактического мастерства».

В скором времени новейшие зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» освоят арктические просторы. Фото с сайта www.mil.ru

С дальним прицелом

В состав советской 10-й армии ПВО входили один корпус и три дивизии. Если проанализировать их расположение, хорошо видно два основных узла обороны. Первый – район Карелии, Мурманской и Архангельской областей. Высокая концентрация там средств ПВО очевидна: защита мест базирования стратегических подводных ракетоносцев, а также прикрытие важнейшего порта и судостроительного центра – Северодвинска.

Второй узел противовоздушной обороны – территория от Новой Земли до Камчатки. На этом направлении была развернута только одна 4-я дивизия противовоздушной обороны, штаб которой – в поселке Белушья Губа.

Согласно справочнику «Советские войска ПВО в последние годы Союза ССР», в ее состав входили два истребительных авиаполка, вооруженные истребителями Ту-128 и Су-27, а также два радиотехнических полка. А вот ЗРП в дивизии был только один. Он прикрывал объекты на Новой Земле, штаб дивизии и один из воздушных полков.

Развернуть в Арктике полноценный рубеж противовоздушной обороны из нескольких десятков зенитных ракетных и радиотехнических полков, конечно, можно, но это будет очень дорого. Поэтому ставка была сделана не на перехват, а на своевременное обнаружение авиации противника, действующего в районе Северного полюса. Два радиотехнических полка 4-й дивизии сформировали сплошное радиолокационное поле от Новой Земли до Камчатки.

В то же время полк сверхдальних Ту-128 также выполнял задачу «выносного пикета». «Сто двадцать восьмые» – это барражирующие перехватчики, которые могли проводить в воздухе несколько часов на удалении в сотне километров от аэродромов. Поэтому они могли своевременно распознать воздушные цели и перехватить их на максимальном удалении.

В настоящее время противовоздушная оборона российской Арктики формируется по такому же принципу. Сейчас в составе 45-й армии ВВС и ПВО есть две дивизии противовоздушной обороны: 1-я (штаб в г. Североморск) и 3-я (Рогачево, Новая Земля). 1-я дивизия ПВО – наследник 10-й армии ПВО. Ее полки прикрывают территорию от Карелии до Новой Земли.

При этом может возникнуть вопрос: как одна дивизия ПВО справляется с задачами, которые в советское время решали один корпус и две дивизии противовоздушной обороны? Все полки российской 1-й дивизии вооружены системами С-400 и зенитными комплексами «Панцирь». В то же время на вооружении 21-го корпуса, 23-й и 5-й дивизий ПВО стояли преимущественно устаревшие С-75, С-125 и С-200.

Формирование 3-й дивизии ПВО началось только в 2017-м, но окончательно боеготовым соединение стало только в нынешнем году. В конце февраля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил: «Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО».

Правда, нынешняя 3-я дивизия ПВО серьезно отличается по своей организации от старой советской 4-й дивизии. Так, в российском соединении больше зенитно-ракетных полков. Помимо одного ЗРП на Новой Земле второй полк (414-й гвардейский) в апреле нынешнего года заступил на дежурство в Тикси. Ожидается, что в ближайшее время еще один зенитный ракетный полк появится к северу от Дудинки в населенном пункте Диксон.

Как уже было сказано, главная задача сил ПВО на рубеже Новая Земля – Камчатка – своевременное обнаружение воздушных объектов противника: самолетов, беспилотников, крылатых ракет. Поэтому следует ожидать, что в ближайшее время в состав 3-й дивизии войдут как минимум два радиотехнических полка. Не исключено, что будет сформирована целая бригада.

Косвенным признаком появления радиотехнических частей в составе 3-й дивизии ПВО может служить информация о развертывании в составе 45-й армии ВВС и ПВО новейших мобильных радиолокационных комплексов «Резонанс-Н». Последние эффективно обнаруживают низколетящие цели – крылатые ракеты и беспилотники – на расстоянии свыше тысячи километров.

БАЗЫ в океане

Другая важная составляющая системы противовоздушной обороны этого региона – «Арктические трилистники». Это военные базы на островах Северного Ледовитого океана. В настоящее время уже построены три таких объекта – на острове Котельный, в Тикси и на Земле Франца-Иосифа (остров Земля Александры). Сейчас строятся четвертый и пятый – на Земле Рудольфа и острове Врангеля. В большинстве официальных пресс-релизов военного ведомства указывается, что это «базы противовоздушной обороны».

К сожалению, Минобороны России не раскрывает состав и оснащение «трилистников». Но на доступных видео и фото с баз легко можно обнаружить большие куполы, где скорее всего размещаются радиолокационные комплексы с большой дальностью. Можно предположить, что «Арктические трилистники» – это посты дальнего радиолокационного обнаружения. Их задача – вскрывать активность авиации вероятного противника в Арктическом регионе.

Расположение баз гарантированно исключает удар по ним авиации. Главная опасность для «трилистников» – крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Поэтому каждая база прикрыта батареей зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Эти ЗРПК особенно эффективны именно против таких целей. В связи с этим можно признать, что защита российских островных баз вполне адекватна.

Как заявил в апреле нынешнего года заместитель главкома ВКС, командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-лейтенант Юрий Грехов, в ближайшее время начнутся поставки систем С-350 «Витязь» для сил ВМФ России. Сейчас уже известно, что «Витязи» появятся и в Арктике.

Можно предположить, что С-350 войдут в состав именно 3-й дивизии ПВО. В настоящее время ее 414-й полк вооружен уже устаревшими системами С-300ПС. Но если внимательно изучить ранее озвученные военным ведомством планы, то именно части, оснащенные «трехсотыми» системами в варианте «ПС», перевооружаются на «Витязи». В частности, С-350 получат 24-я зенитная бригада в Абакане и 388-й зенитный полк в Ачинске. Поэтому 414-й гвардейский ЗРП 3-й дивизии ПВО – вполне вероятный кандидат – освоит новейшую зенитную систему в арктическом исполнении.

Какие задачи могут решать «Витязи» в Арктике? Преимущество этих систем – высокая мобильность. С-350 могут совершать длительные марши по пересеченной местности, переправляться через реки, их легко перевозить самолетами. Также «Витязь» отличается большим боекомплектом (по 12 ракет на каждой пусковой установке). И как ранее отметил генерал-лейтенант Юрий Грехов, появление «Витязей» «позволит повысить эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет противника по важнейшим объектам обороны в четыре раза».

414-й полк прикрывает аэродром Тикси-3, куда в случае необходимости перебрасываются российские стратегические ракетоносцы. В то же время именно на Тикси-3 «Витязи» можно загрузить в самолеты и перебросить на позиции, откуда они могут поражать крылатые ракеты противника. Это могут быть важные объекты инфраструктуры, населенные пункты или даже базы «Арктические трилистники».

Важно отметить, что сочетание С-350 и ранее развернутых РЛС «Резонанс-Н» обеспечит успешное заблаговременное обнаружение и уничтожение КР противника. Россия последовательно создает сложную, эшелонированную систему ПВО в Арктике, но за счет новейших зенитных и радиолокационных систем арктическая группировка сил и средств остается небольшой. А значит, государству не требуется значительных затрат на ее содержание. При этом обеспечивается надежная защита государства от возможной агрессии.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный журналист.