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ТАСС

Дума ввела в I чтении право президента назначать гражданских на должности высших офицеров

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Мера будет распространяться на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий полномочия президента по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности и их освобождению от указанных должностей.

Мера будет распространяться на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства. Поправки предложены в федеральный закон "Об обороне".

Как отмечается в пояснительной записке, назначение гражданских на высшие офицерские должности не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, включая возложение на них соответствующих обязанностей, как следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей.

"Проект федерального закона устранит имеющуюся правовую неопределенность, установив полномочия президента РФ по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет", - говорится в документе.

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Россия
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