Украденная "Мрия", или как руководство авиационного гиганта стало миллионерами, разворовывая государственное предприятие "Антонов"

Украинское интернет-издание www.bagnet.org оценивает ситуацию, сложившуюся в ГП «Антонов» в результате многократной смены руководства крупнейшего предприятия авиационной отрасли Украины.

Корпус второго самолета Ан-225 Мрия. Источник: www.bagnet.org

ГП «Антонов» многие годы был лакомым объектом для разного рода бизнесменов, нуворишей и прочих дельцов, которые пытались поживиться за счёт мощнейшего предприятия авиационной отрасли. Одни приходили и уходили, другие зарабатывали и воровали, но потом также уходили, но свято место пусто не бывает. У большинства обывателей складывается мнение, что «Антонов» это «дойная корова» для разного рода не разбирающихся в авиации проходимцев, которые приходят на предприятие с единственной целью – быстро и безнаказанно обогатиться.

И речь идет не столько о «залетных» руководителях ГП «Антонов», сколько о вождях флагмана отечественного авиастроения. Простые рабочие, инженеры, молодые конструкторы, да и все остальные сотрудники предприятия, прекрасно знают фамилии престарелых толстосумов, продолжающих беспардонно высасывать из предприятия ресурсы, использовать имущество и рабочую силу в личных интересах под лозунгами возрождения украинского самолетостроения. Но помалкивают…

Как на зарплату сотрудника предприятия построить особняк стоимостью несколько сотен тысяч долларов, приобрести элитный автомобиль, а то и не один, купить пару квартир (так, на всякий случай)? Легко, имея доступ к «финансовой кормушке» предприятия, ресурсам, тендерам, закупкам и т.д. Главное - бить себя в грудь перед коллективом и клясться в верности и преданности идеям Антонова и Балабуева!

К примеру, Сергей Андреевич Бычков, которому в этом году исполняется 76 лет, хотя и внес небольшую лепту в развитие советского авиастроения, искренне считает себя лидером и современной «иконой» авиастроения.

Сергей Андреевич Бычков. Источник: www.bagnet.org

Естественно, а может и не очень, что такой уважаемый человек страдает нарцисизмом и сквернословием, что в принципе объясняется также «наполеоновским недугом».

Ветераны завода рассказывают, что ради славы и наград Бычков готов был идти по головам своих товарищей. Бытует мнение, что он с целью изобразить себя «а-ля дорогой Леонид Ильич» сфотографировал себя в регалиях-медалях и прицепил на этикетку бутылки водки, на фоне кремлевских звезд и ордена СССР, с неоднозначной надписью: «Мы победим!». Возможно. Победим. Но сначала нужно победить свой эгоизм, манию величия и выбить дурь из головы, переключить свою энергию не на само-пиар, а на работу по строительству самолётов.

Сергей Андреевич Бычков. Источник: www.bagnet.org

Более того, Бычков уж очень любит медальки, ордена, разные побрякушки, как-то спьяну рассказав, что к своей вершине и наградам он «карабкался», используя свой талант негласного осведомителя милиции и КГБ одновременно (в простонародье сексот).

Судя по тому, что Бычкову удавалось удивительным образом выходить «сухим из воды», будучи замешанным в разных уголовных передрягах, это действительно очень похоже на правду и свидетельствует о том, что он продолжает «сотрудничать» с разными органами.

Например, возьмем уголовное дело №42019100000000526 от 30.08.2019, которое расследуется полицией по ч.3 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением совершенное по предварительному сговору группой лиц), информация по которому есть в открытом доступе.

Итак, под конец 2018 года главный инженер Бычков и директор по кадровым вопросам ГП «Антонов» Маевский решили «приобрести» у Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) методические рекомендации по самолету АН-140 (то есть купить 188 плакатов по цене 4,6 млн. грн.!!!), который серийно не выпускается, и конструкторская документация на который хранится на ГП «Антонов».

На момент проплаты денежных средств на ХГАПП никакого договора заключено не было, то есть был факт банального выведения денежных средств по платежному поручению, подписанному Бычковым. Лишь только когда было возбуждено уголовное дело и «запахло жареным», в октябре 2019 года был быстро слеплен договор с ХГАПП (естественно задним числом) и 26.06.2019г. по акту № 115/УЦ-001 сотрудником бюро О-100 Курлиной были приняты во временное пользование (!!!) лекционные материалы. Во временное пользование за 4,6 млн. грн.!

В марте 2020 года руководитель ХГАПП письменно обращается к главному инженеру Бычкову срочно вернуть плакаты по АН-140 в количестве 188 штук, которые вышеуказанным актом были переданы во временное пользование.

Как думаете, деньги в сумме 4,612 млн. грн. тоже перечислялись на ХГАПП во временное пользование?

Еще одним из авантюрных, необдуманных и наказуемых решений является, например, ноябрьский «залет» антоновских «туристов» в аэропорту г.Лейпцига, широко освещаемый отечественными и зарубежными СМИ.

Напомним, что в ноябре 2020 года уголовной полицией Германии в аэропорту Лейпцига были задержаны с поддельными удостоверениями членов экипажа воздушного судна должностные лица ГП «Антонов» Коцюба, Дехтяренко, Шевченко, Харченко и адвокат юридической фирмы «Илляшев и партнеры» Марченко, в отношении которых в Германии возбуждено уголовное дело № KIW098/20 согласно параграфа 271 Уголовного кодекса ФРГ в связи с неправдивым документальным подтверждением. Поддельные удостоверения были изъяты полицией, а «члены экипажа» были отправлены на Родину. В Украине национальной полицией по указанному факту сразу же было возбуждено уголовное дело по ст. 366 УК Украины, поскольку скандал «замять» не удалось. Возникает вопрос – кто принял решение отправить этих граждан под видом членов экипажа в Германию? Ответ: исполняющий обязанности генерального директора Бычков С.А.

Зачем и с какой целью?

Неужели Бычков не понимал, кто эти лица и чем это чревато в случае провала всей операции по внедрению Коцюбы на должность второго директора немецкой компании Antonov Logistic Salis? Конечно, понимал и заведомо знал, что подписывает – ведь насоветовали «радныки» и юристы - доверенные лица Сергея Андреевича…

На нормальном государственном предприятии и при вменяемом руководителе по такому факту немедленно проводится служебное расследование, а лица, допустившие такие проступки, как минимум понижаются в должности, максимум – прощаются с работой! Но не в случае с ГП «Антонов»! Кто же будет назначать проверку, тем более против себя любимого? Так можно и должности лишиться или премии. Тихо проглотили, замяли и побежали дальше осваивать миллиарды госзаказа на переоснастку завода. Но это уже другая история, в которой должны разбираться компетентные службы и органы.

Судя по всему, хамское и надменное отношение Бычкова к своим подчиненным и коллегам привело к тому, что друзей на заводе у него нет, а «толковые советники и помощники», которыми себя окружил главный инженер, подставляют в трудную минуту не плечо, а колено! А сам Бычков, считающий себя профессором и доктором технических наук, умом не блещет. И единственное, на что он может рассчитывать (и то, скорее всего временно), что ему удастся склонить (или как он любит выражаться «нагнуть») на свою сторону лидеров профсоюзов, в чем ему помогают «преуспевшие в жизни и в работе» матерые кадры – Семенцов и Маевский, виртуозно владеющие искусством «подхалимажа» и способные работать на «любого хозяина».

Да и сам Бычков является ярким примером советской школы партократического лизоблюдства и подхалимажа: сегодня клянётся в верности первому заместителю министра Иващенко, завтра руководству Укроборонпрома в лице гендиректора и всех замов, послезавтра чиновнику с Офиса Президента (однофамильцу актера сыгравшего Штирлица) и так далее. Неужели, прожив 75 лет, жизнь не научила героя нашего опуса вести себя достойно? Как говорил Бернард Шоу - «жизнь не научит, если нет желания поумнеть».

Более того, нынешний руководитель успел создать семейный подряд, беспардонно внедряя своих родственников на руководящие должности, не забывая об их премировании и поощрениях: главный инженер, главный технолог, заместитель главного конструктора, и т.д. Да и «пошалить» у себя в кабинете добрый молодец Сергей не прочь, развлекаясь с 30-летними барышнями, которые ему годятся во внучки!

Ещё ходят слухи, что якобы Сергей Андреевич распорядился установить на будущие, предназначенные для Минобороны Украины самолёты Ан-178 некачественные запасные части, которые забраковали по иракскому контракту под Ан-32 и которые пылятся на складах завода. А чего добру пропадать?! Ведь надо же огромный дом содержать, расположенный под Киевом в селе Лука Киево-Святошинского района по улице Леси Украинки.

Ремонт элитный делать, реконструкцию, как например на фото, на котором рабочие в 17 градусный мороз сооружают навес над въездом. Общая цена новой конструкции – 20 тысяч американских долларов.

Только кирпичный забор по периметру обошелся более 100 000 долларов США, а что уже говорить о четырех зданиях, ландшафтном дизайне и внутреннем убранстве в стиле позднего Януковича.

Не будем вдаваться в детали биографии Сергея Андреевича и вытаскивать скелеты со шкафов, ведь это лишь один пазлик разлагающегося механизма управления предприятием, которое славилось в былые времена своими достижениями и великими личностями.

Следующий наш «герой» – директор авиатранспортного предприятия «Антонов» Михаил Харченко, которому тоже давно перевалило за 70.

Михаил Харченко. Источник: www.bagnet.org

Не смотря на возраст, Харченко продолжает строить особняк вблизи Гостомеля (район Кимерка), покупать домишки и квартиры, владея уже при этом особняком в г.Буча по ул. Ватутина (по официальным данным площадь его «фазенды» - 599 кв. метров, а неофициально – около 1000), на территории которого есть и бассейн, и теннисный корт.

Остальное недвижимое имущество, на которое скромно «заработал» Михаил Григорьевич, «естественно» распределено между двумя дочерями.

Отдельно следует отметить наличие у Харченка российской недвижимости. По информации с Единого государственного реестра недвижимости РФ, в пгт. Коктебель по ул. Набережная, д. 7-А, расположен пятиэтажный гостиничный комплекс общей площадью 510.8 кв. метров. В 2015 и 2017 годах этому зданию были присвоены российские кадастровые номера 90:24:030101:611 и 90:24:030101:4733 соответственно. Кадастровая (не рыночная) стоимость этого дома 21 641 412,32 российских рублей. Собственником этой пятиэтажной виллы под названием «Вилла Роза» значится Харченко М.Г.

Крайний правый дом

Конечно, на этот «домик» Михаил Григорьевич «заработал», имея скромную зарплату честного руководителя АТП на государственном предприятии в несколько тысяч гривен, еще во времена, когда Крым был не аннексирован.

Знаково не только то, что дом в Крыму стоит по нынешним меркам около полумиллиона долларов США, но и то, что последние пять лет российской оккупации Крыма этот домик работал и активно принимал постояльцев, наполняя тем самым российский бюджет.

Парадоксально, что будучи служащим государственного предприятия, чьи «Русланы» и «Мрия» выполняют натовские военные заказы по перевозке грузов, Харченко понимал и осознавал, что он потенциально становится объектом заинтересованности спецслужб страны-агрессора. Осознавал, что пополняя российский бюджет, уплачивая налоги и туристические сборы в казну РФ, он тем самым становится пособником агрессора. Ведь армия России живет за счет бюджета, который наполняют, в том числе такие-вот хитрые бизнесмены - граждане Украины. Или уже России?

Объявления продолжают висеть в интернете, зазывая незадачливых туристов на южный берег Крыма, в Коктебель, на «Виллу Роза». Ведь туристический сезон в Крыму через 3 месяца.

Из близких к АТП «Авиалинии Антонов» источников известно, что система взяток, откатов и поборов на АТП под руководством Харченка начала набирать обороты с 2016 года. При чем, зарабатывается=воруется все, начиная от грузовых коммерческих авиаперевозок и заканчивая банальными закупками ТМЦ. Даже менеджеры, которые сопровождают грузы в конечные пункты, а также перевозящие с собой при каждом рейсе большие суммы налички (от 100 до 300 тыс. долларов, для расчетов на местах) жалуются на то, что им приходится «благодарить» валютой руководство АТП за возможность слетать в командировку и заработать пару тысяч долларов.

Конечно, схемы «левого заработка» с помощью авиаперевозок на ГП «Антонов» чётко иерархированы: чужие фирмы-посредники и компании, которые оказывают услуги т.н. хэндлинга, просто так в орбиту Харченка и Ко не попадают. Они проходят «естественный отбор» на первой площадке (так антоновцы называют офис на ул.Туполева,1), и только потом, после того как обозначены проценты «откатов» и условия, фирмы начинают работать с «Авиалиниями».

Наживаются избранные, или те, которые считают себя избранными и единственными обладателями джек-пота в виде многотысячных «откатов» и от коммерческих авиаперевозок «Русланами». Естественно, что сам Михаил Григорьевич не потянул бы такой груз ответственности и не внедрил был в жизнь коррупционные схемы. В этом ему активно помогают его заместители Верстюк и Благовисный, жизнью и деятельностью которых лучше заняться компетентным органам. Тем более, что некоторые из них попадали в поле зрения правоохранительных органов и имели приводы в полицию за бандитизм, кражу, угоны авто, информацию о чем можно легко найти в платных базах данных.

Единственное, что стоит добавить, так это то, что именно по указанию Харченка М.Г. подконтрольный ему отдел штампует удостоверения членов экипажа воздушного судна, в том числе и поддельные, ставя на них подпись руководителя авиакомпании «Авиалинии Антонов». Остается лишь только мечтать, что исполняющий обязанности директора ГП «Антонов» Бычков всё-таки назначит служебное расследование по этим фактам. Вместо этого Бычков за особые заслуги пытается выбить для Харченка в «Укроборонпроме» должность заместителя генерального директора ГП «Антонов» по АТП и ЛИДБ!

Судя по всему, прогнившую до костей старую партократию и коррумпированную номенклатуру, которая как спрут опутала своими гнилыми щупальцами все структуры ГП «Антонов» нужно выжигать каленым железом.

И в качестве постскриптума. Информация о недвижимости Михаила Харченка в Крыму…

Еще один «выдающийся» деятель авиастроения, который привлек наше внимание - Виктор Семенцов.

Виктор Семенцов. Источник: www.bagnet.org

Семенцов может без устали выступать на митингах и собраниях, толкать пылкие речи, клясться в верности идеям ушедших в мир иной создателей самолётов семейства «Ан», но при этом переобуваться в воздухе при очередной смене власти на фирме. В настоящее время Виктор Фёдорович «окучивает» своей лаской и заботой, а порой и умными советами, нынешнего керманыча фирмы Бычкова.

Тандем Бычков-Семенцов довольно странный: Бычков патологически не «переваривает» Семенцова ввиду некоторых субъективных и объективных причин, пока неизвестных широкой общественности. Показательно, что при каденции руководителем «Антонова» Александра Лося, Бычков всячески сторонился каких-либо мероприятий и застолий, где могли присутствовать Семенцов и Маевский (еще один «друг» Сергея Андреевича). Как любил поговаривать Бычков, «в присутствии Маевского и Семенцова он даже не сядет рядом пос@ать (справить нужду, прим.ред)». Теперь эта троица - не разлей вода! Забылись старые обиды – ведь на кону стоит их пребывание на фирме и безбедное существование - в их руках бюджет, закупки, миллиарды от госзаказа, власть, репутация подчиненных и т.д.

Семенцов всегда славился умением и хитростью выходить «сухим из воды» во время кадровых катаклизмов и при бесконечных сменах руководства, так как он всего-навсего руководитель и координатор деятельности по развитию инфраструктуры на предприятии (т.н. старший завхоз). Тем не менее, именно под этим человеком находятся все без исключения объекты инфраструктуры, начиная от домов, отелей, общежитий, бассейнов, домов отдыха, турбаз и систем общепита, заканчивая, например, филиалом «Антонова» в поселке Круглик под Киевом. Огромная территория, два озера, свинофермы с тысячами голов свиней, домики отдыха, колбасный цех и т.д. По сути, это «черная дыра» бюджета «Антонова», через которую сливается куча средств, о чем известно лишь директору этого филиала и главному бухгалтеру.

Именно этот объект больше всего любит Виктор Федорович. Имея домик в Круглике по улице Авиаторов, очень удобно всегда иметь бесплатную свинину, рыбку с озер, диетическое мяско кроликов, колбаски разных сортов. Содержание убыточной махины «Антонов-Агро» в предприятии, которое занимается строительством самолетов, свидетельствует о том, что на всем этом наживается верхушка, реализуя через свои схемы мясо, рыбу, оставшуюся территорию. Кстати, по последнему факту было ряд уголовных дел, а именно по незаконному отчуждению земель ГП «Антонов» (чем они закончились пока неизвестно).

А вот как поместье выглядит с высоты птичьего полета. Красиво!

Также известно, что в ведении Семенцова находятся объекты в Буковеле (турбаза), Конче-Заспе (база Сокол-2), Бердянске и других местах, куда еще не ступала нога ревизора или аудитора.

«Правильно» освоив средства и ресурсы, курируя несколько лет подряд эту тему, Виктор Федорович теперь без угрызения совести говорит всем: «мне уже ничего не надо, у меня всё есть, я человек не бедный! Могу хоть завтра уйти». Да что-то не торопится.

По данным из открытых источников, Семенцов, действительно, не бедный человек. Естественно, часть честно нажитого движимого и недвижимого имущества он распределил между родственниками, а сам всего-навсего держатель квартиры под Киевом, гаражей и небольшой родовой «хатынки» в Крыму. Кстати, о Крыме. В АР Крым у Виктора Федоровича проживает родной брат – Владимир, с которым он поддерживает прекрасные отношения, поговаривают даже, что оба солидарны с позицией по аннексии Крыма. Действительно, согласно информации с российского сайта , Семенцов В.Ф. является заведующим спортивного сооружения АО «Санаторий «Москва-Крым», членом Федерации футбола г. Керчь, и даже значится на оккупационном сайте.

Но самое интересное - родной брат нашего героя согласно данным Центра «Миротворец» значится как пособник российских оккупантов в АР Крым (https://myrotvorets.center/criminal/semencov-vladimir-fyodorovich/).

Семенцов переживает за свою зарплату, которая за год составляет примерно 1 млн. грн. Наверно, именно заработная плата по основному месту работы позволила Семенцову купить участок земли в впоследствии аннексированном Крыму общей площадью 6 гектар и домик в пос. Октябрьский.

Отдельно нужно упомянуть о королевском особняке, в котором проживает Виктор Федорович. На заводе ходит молва, что новый паркет из редких пород дуба пришлось убрать с пола и заменить другим, более изысканным, поскольку он не понравился супруге нашего героя. А на самолеты денег нет! Все деньги уходят на содержание свиноферм, озер с рыбой, выращивание ячменя и пшеницы, строительство вилл под Киевом и в Крыму, покупку дорогих машин, элитные ремонты, то есть на поддержку штанов вождям отечественного авиастроения и ублажение их «прихотей».

И это лишь малая толика закулисного беспредела и бардака, который творится на заводе. Постоянно просачивающиеся нелицеприятные факты свидетельствуют о том, что для некоторых господ государственное предприятие - это действительно дойная корова, или как выражаются юристы – промысел.

И напоследок – ничем не примечательный сотрудник «Антонов» - Александр Коцюба.

Александр Коцюба. Источник: www.bagnet.org

С 1995 по 2000 год обучался в Академии СБУ, но как офицер не состоялся, был уволен в 2003 году. Скорее всего академия послужила альтернативой службы в ВСУ, многие тогда «косили» от службы в армии поступая в вузы.

В орбите «Антонова» Коцюба появился в 2016 году, куда его ввели по протекции людей Свинарчука (Гладковского), а потом в 2016 году сделали президентом ГП «Антонов», где он заработал на два дорогих авто Range Rover (АА4914) и Mercedes Benz (АА5995), и не только. Продержался он на должности недолго – около года. Запомнился громкими заявлениями относительно амбициозных планов сотрудничества с Китаем по Ан-225. Также в 2016 году руководителем «Антонов» Коцюбой был подписан договор с немецкой компанией Antonov Salis GmbH, по которому до 2018 года осуществлялись грузовые авиаперевозки в интересах НАТО (программа SALIS). Но что-то пошло не так - руководители «Антонова» что-то не поделили с немецкими подопечными (кстати, тоже выходцами из «Антонов»), а делить было что. До сих пор между указанной компанией и «Антонов» существует спор на общую сумму около 10 млн. евро, которые иностранные партнеры не хотят отдавать украинцам.

Складывается такое впечатление, что указанная сумма специально не возвращается в Украину, продолжая находится на счетах немецкой компании, а те, в свою очередь, делятся процентами с украинцами, которые только на словах «очень хотят вернуть их обратно». То есть создается фикция желания возврата денежных средств в Украину, с применением заведомо проигрышных судебных тяжб, найма юридических фирм как в Украине, так и в ФРГ. Но эта тема должна быть предметом анализа компетентных органов.

После увольнения с «Антонов» Коцюба пересидел два года советником директора в ЧАО «ФЭД», потом вернулся на «Антонов», куда его «подтянул» заместитель генерального директора ДК «Укроборонпром» Михаил Морозов, взяв под свою опеку. Сначала устроился советником у Донца, потом советником у Лося, сейчас советником у Бычкова. Причем, что показательно, все те, кому советовал Коцюба, скоропостижно уходили с ГП «Антонов», навсегда.

Создается такое впечатление, что Коцюба стравливал друг против друга потенциальных руководителей фирмы, добиваясь для себя и своих подопечных определенных привилегий и особенного положения на предприятии. Мастер интриг, одним словом. Всё свое основное время Коцюба проводил в «Укроборонпроме» возле Морозова, добиваясь от последнего индульгенций и поддержки в борьбе за влияние на «Антонов». Никак не проявив себя на должности президента предприятия, и тем более в качестве советника, Александр Коцюба продолжает жить на широкую ногу за счёт ресурсов «Антонова», предоставляя неумелому и глупому Бычкову советы швондеровского масштаба: от кадровых решений до закупок комплектующих. К чему это привело и приведёт в дальнейшем, страшно подумать.

На самом деле, такие «ленивые проходимцы» как Коцюба есть везде на государственных предприятиях, чьё финансовое положение более-менее стабильно. С одной стороны, они считают себя бизнесменами, которые обзавелись фирмами-прокладками, работающими по закупкам в сфере ОПК, с другой стороны – преданные и честные служащие госпредприятий. Но как только их пытаются двигать с этих предприятий или отрывать от кормушек, сразу начинается визг и крик о своей незаменимости и преданности делу партии! Бизнеса, как такового, оказывается нет, так как он построен на коррупционных схемах работы с госпредприятиями, в основном по закупкам по завышенным ценам товаров и комплектующих.

Так, согласно информации из источников на «Антонов», в настоящее время продолжается манипуляция Бычковым со стороны Коцюбы -последний внушил Сергею Андреевичу легенду о том, что именно он, Александр Коцюба, поставлен руководством «Укроборонпрома» в лице Морозова тайно руководить предприятием и проводить политику, выгодную для их команды. Поскольку у Бычкова никогда не было своего мнения и четкой жизненной позиции, то ему ничего не оставалось делать, как поверить в эту фантасмагорию, которую ему навязали Коцюба и Ко.

Складывается такое впечатление, что ГП «Антонов» откатывается в своём развитии и управлении в далекие постсоветские времена, где были «красные директора», считающие предприятие своей вотчиной и личной кормушкой. Сам же Александр Анатольевич продолжает честно и законно зарабатывать на «Антонов» посредством тендерных закупок (для этого поставил руководить этим процессом своего друга Евгения Бондаренко, выходца с «Укрспирта»), а также «подкуривать», как он выражается, с «непрозрачных и левых схем» по грузовым авиаперевозкам самолетами АТП «Авиалинии Антонов». Кстати, на пару с Харченко М.Г.

Естественно, как для порядочного и честного служащего государственного предприятия, всё нажитое исключительно тяжелым трудом и умом имущество переписано Александром Анатольевичем на супругу, тестя и близких родственников.

Небольшой пример: домик Коцюбы в Ирпене по переулку Речному, стоимостью около 900 тыс. долларов США. Один из автомобилей - Mercedes Benz, стоимостью 100 000 долларов.

В целом, практически каждый руководитель «Антонов» отличился «глубокой мудростью» и «кристальной честностью», поставив себе за цель не построить самолет или повысить простому сотруднику зарплату, а приумножить свое финансовое состояние. Одним словом, «идеалы» для подражания нынешнему поколению и молодым сотрудникам…