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Выведенный «Протоном» индонезийский спутник разрушился

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Источник изображения: Фото: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ

Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3, выведенный на нерасчетную орбиту российской ракетой-носителем «Протон-М», разрушился. Об этом свидетельствуют данные ВВС США, передает РИА Новости ссылкой на портал space-track.org.

Аппарат вошел в атмосферу около 3:00 по московскому времени, после чего начал распадаться на части. Место входа не уточняется, неизвестно также, достигли ли какие-то обломки поверхности Земли.

Telkom-3 запустили в августе 2012 года. Вместе с ним на орбиту планировали вывести российский спутник связи «Экспресс-МД2». Оба аппарата сразу же признали утраченными. Причиной аварии стала неисправность разгонного блока «Бриз-М».

В 2012 году Международной космической станции (МКС) пришлось уклоняться от одного из обломков разгонного блока. Орбиту станции снизили на 800 метров.

В конце января американская компания SpaceX 24 января успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников. На орбиту успешно вывели 143 аппарата.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил срыв планов по пускам пандемией коронавируса и корректировкой планов со стороны партнеров. Между тем SpaceX в том же году сумела побить собственный рекорд по числу запусков.


Иван Овсов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Falcon РН
МКС
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