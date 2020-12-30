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Рогозин объяснил отставание «Роскосмоса»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

В 2020 году «Роскосмос» выполнил вдвое меньше пусков, чем планировалось изначально, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, опубликованное в журнале «Сибирский спутник».

«В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнеров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира», — объясняет отставание «Роскосмоса» его руководитель.

Агентство обращает внимание, что в апреле менеджер говорил о планах госкорпорации в 2020 году провести 33 пуска ракет космического назначения.

В декабре издание ArsTechnica заметило, что американская компания SpaceX в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков.

К настоящему времени SpaceX в 2020 году совершила 25 пусков, в ходе 14 из которых выводились спутники Starlink.

«Роскосмос» за тот же период провел 16 стартов.

Согласно открытым данным, Китай и США, являющиеся крупнейшими экономиками мира, в 2020-м провели больше пусков ракет космического назначения, чем в 2019-м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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