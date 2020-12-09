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SpaceX побила свой рекорд и обогнала «Роскосмос»

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Источник изображения: Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская компания SpaceX в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков, сообщает ArsTechnica.

Издание напоминает, что проведенный 6 декабря пуск тяжелого носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) стал 23-м орбитальным для SpaceX в 2020 году, тогда как в 2018-м компания провела только 21 ракетный пуск. ArsTechnica отмечает, что стартовавшая 6 декабря первая ступень использовалась в четвертый раз. Издание допускает, что до конца текущего года SpaceX проведет еще три-четыре пуска.

Согласно данным «Роскосмоса», в 2020 году госкорпорация провела всего 14 ракетных пусков, 13 из которых — со средней ракетой «Союз-2» и один — с тяжелым «Протон-М». Это означает, что на момент написания данной заметки по числу проведенных в 2020 году стартов SpaceX более чем в полтора раза обогнала «Роскосмос».

В ноябре Falcon 9 компании SpaceX в ходе последнего запуска, состоявшегося 24 ноября, установил сразу два рекорда. Издание SpaceNews отмечает, что проведенный старт стал сотым для носителей Falcon 9, включая неудачный запуск в июне 2015 года, но не взрыв ракеты в сентябре 2016 года. Кроме того, в его ходе SpaceX удалось в седьмой раз использовать для выведения полезной нагрузки одну и ту же первую ступень.

В августе издание Ars Technica сообщило, что, согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость интернета Starlink при скачивании составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузке — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых бета-пользователей системы пинг составлял 20-21 миллисекунду.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ИТ
МКС
Союз-2 РН
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1 комментарий
№1
09.12.2020 14:27
Что на это скажет товарищ Жуков Рогозин?
0
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