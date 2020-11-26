SpaceX установила два рекорда

Тяжелая ракета Falcon 9 американской компании SpaceX в ходе последнего запуска, состоявшегося 24 ноября, установила сразу два рекорда. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что проведенный старт стал сотым для носителей Falcon 9, включая неудачный запуск в июне 2015 года, но не взрыв ракеты в сентябре 2016 года.

Кроме того, в ходе последнего старта SpaceX удалось в седьмой раз использовать для выведения полезной нагрузки одну и ту же первую ступень. Издание напоминает, что первый полет ступени B1049 состоялся в сентябре 2018 года, когда был запущен канадский телекоммуникационный спутник Telstar 18V. Второй раз ступень была задействована в январе 2019 года, когда запускались спутники Iridium. В дальнейшем B1049 пять раз применялась для запуска спутников Starlink.

В августе одна и та же первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 после успешного запуска 58 космических аппаратов системы глобального интернета Starlink и трех спутников компании Planet была сохранена в шестой раз.

В том же месяце издание Ars Technica сообщило, что, согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость интернета Starlink при скачивании составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузке — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых бета-пользователей системы пинг составлял 20-21 миллисекунду.