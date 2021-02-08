В США назвали оружие ведомого Су-57

Изделие 300М, российская перспективная ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, создается на основе К-30 и будет обладать характеристиками, сопоставимыми с американской AIM-9X Sidewinder и британской AIM-132 Advanced Short Range Air to Air Missile (ASRAAM), пишет The Drive.

Американское издание называет изделие 300М возможным оружием российского истребителя пятого поколения Су-57 и его ведомого «Охотник». Согласно The Drive, данная ракета, предназначенная для размещения во внутренних отсеках летательных аппаратов, должна получить исключительно российские комплектующие в отличие от ее советских предшественников, оснащавшихся производимыми на Украине компонентами.

Издание отмечает, что изделие 300, на основе которого создается изделие 300М, получало инфракрасную головку самонаведения (ГСН), позволяющую искать цели на максимальной дальности от 20 до 25 километров. The Drive напоминает, что такая ракета оснащалась двухрежимным твердотопливным ракетным двигателем с трехканальным устройством газодинамического управления. Издание отмечает, что подробной информации об изделии 300М нет.

Таким образом в The Drive обратили внимание на публикацию корпоративной газеты «Вымпел», в которой утверждалось, что конструкторским бюро совместно с вузами ведутся «работы по формированию облика перспективного изделия 300М».

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром-Э», который (в неэкспортном варианте) испытывал тяжелый ударный беспилотник «Охотник», создан на основе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ, оснащаемой различными вариантами ГСН.

В ноябре 2019 года журнал The National Interest отметил, что сокращение габаритов ракет класса «воздух-воздух» позволит размещать их во внутренних отсеках самолетов, тем самым сохраняя малозаметные характеристики истребителей пятого поколения Су-57, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Иван Потапов