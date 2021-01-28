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Раскрыт «Гром» ведомого Су-57

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Источник изображения: Фото: Николай Новичков / ТАСС

Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром-Э» создан на основе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ, оснащаемой различными вариантами головки самонаведения (ГСН). Подробности о перспективном оружии, которое испытывал тяжелый ударный беспилотник «Охотник», являющийся ведомым истребителя пятого поколения Су-57, «Военно-промышленному курьеру» раскрыл генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Модульное построение этого боеприпаса предоставляет практически неограниченные возможности по созданию модификаций с различными типами боевого снаряжения и систем наведения. А высокие летно-технические характеристики позволяют реализовать практически круговую зону досягаемости, включая заднюю полусферу», — сказал менеджер.

По словам гендиректора КТРВ, «Гром-Э» может использоваться «по всем типам целей независимо от их подвижности».

Отвечая на вопрос газеты о попадании в рейтинг американского издания Defense News крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 год (35-е место), Обносов заметил, что «по поставкам за рубеж остаются вопросы, которые требуют постоянного внимания».

«Например, есть проблема с оплатой за уже поставленную продукцию. Санкции просто так не проходят. Увы, этим пользуются порой некоторые заказчики и банкиры, задерживая транши с оплатой», — сказал менеджер.

По его словам, чистая прибыль КТРВ по итогам 2020 года составила 22,8 миллиарда рублей.

Изделие 9-А-7759 («Гром-Э» в экспортном варианте) представляет собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления. Комплекс предлагается в трех вариантах, включая модификацию с твердотопливной двигательной установкой. В зависимости от модификации стартовая масса комплекса оценивается в 500-600 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты варьируется в пределах 65-120 километров, скорость — 500-1200 километров в час. В длину ракета превышает 4,1 метра, в диаметре — более 0,3 метра.


Иван Потапов

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Страны
США
Продукция
ПАК ФА
Х-38
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
2020-й год
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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