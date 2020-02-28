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Ведомый Су-57 испытал «Гром»

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Беспилотник «Охотник». Архивное фото
Беспилотник «Охотник». Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Перспективные беспилотники «Охотник» и «Альтиус» Воздушно-космических сил (ВКС) России получат тяжелые высокоточные планирующие боеприпасы 9-А-7759 «Гром», способные поражать цели на расстоянии свыше 100 километров, сообщили «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

Согласно газете, уже прошли испытания по сбросу массогабаритных макетов 9-А-7759 «Гром» с «Охотника». Издание пишет, что подобное оружие позволит поражать цели, оставаясь незаметными для средств противовоздушной обороны противника.

В сентябре 2019 года военный эксперт Антон Лавров заявил, что совместное использование истребителя Су-57 и тяжелого ударно-разведывательного беспилотника «Охотник» позволит сократить номенклатуру вооружений первого, по отношению к которому второй является ведомым.

В январе того же года ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что системы «Охотник» испытываются на Су-57.

Согласно материалам презентации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», посвященной 9-А-7759, перспективное изделие представляет собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления. Комплекс, находящийся на этапе летных испытаний, предлагается в трех вариантах, включая модификацию с твердотопливной двигательной установкой. В зависимости от модификации стартовая масса комплекса оценивается в 500-600 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты варьируется в пределах 65-120 километров, скорость — 500-1200 километров в час. В длину ракета превышает 4,1 метра, в диаметре — более 0,3 метра.

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