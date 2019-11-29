Войти
Lenta.ru

В США ответили на смертоносную ракету Су-57

392
0
0
Источник изображения: Фото: Tom Reynolds / Lockheed Martin Corp / Reuters

Сокращение габаритов ракет класса "воздух-воздух" позволит размещать их во внутренних отсеках самолетов, тем самым сохраняя малозаметные характеристики истребителей пятого поколения Су-57, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Журнал отмечает, что американский F-35 Lightning II получит ракету Peregrine, дальность которой соответствует характеристикам ракеты AIM-120 AMRAAM, а маневренность — ракете AIM-9 Sidewinder. Также истребители США получат перспективную ракету Cuda компактных размеров.

Американские издание напоминает, что в настоящее время для F-22 Raptor и F-35 Lightning II создается ведомый беспилотник XQ-58A Valkyrie, который, в частности, может переносить ракетное вооружение. Журнал пишет, что в России для Су-57 с аналогичными целями ведутся работы над беспилотником "Охотник".

Таким образом в The National Interest прокомментировали ведущиеся в России работы по созданию для Су-57 ракеты класса "воздух-воздух", основанной на ракете Р-77.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-22
F-35
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.06.2019
Хуаньцю шибао (Китай): скопировали PL, а теперь взялись за "Кинжал"? Новое американское оружие – копия российского и китайского?
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
20.07.2016
Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
26.02.2016
ПАК ФА пытаются отказать в принадлежности к пятому поколению
21.09.2015
Су-35 и Т-50 победили F-15 и F-22A в виртуальном бою
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной