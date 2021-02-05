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Интерфакс-АВН

ОСК планирует завершить ремонт крейсеров "Адмирал Кузнецов" и "Адмирал Нахимов" в срок, несмотря на проблемы с подрядчиками

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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: Севмаш

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" планируется передать ВМФ РФ после ремонта и модернизации в 2022 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" в четверг генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"У нас был ненадежный подрядчик, изрядно нас подведший, его пришлось менять и ускорять работу. Графики будем стараться удержать. На сегодняшний день у нас директивный срок - сдача в 2022-м году и того, и другого корабля", - сказал Рахманов.

На вопрос о последствиях пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" для сроков завершения ремонта глава ОСК ответил: "Это происшествие не нанесло большого ущерба кораблю. Все поврежденные конструкции и помещения подлежали ремонту и замене, и это серьезно не скажется на сроках".

"Адмирал Кузнецов" был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14. Как сообщил Рахманов ранее "Интерфаксу", пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

"Адмирал Нахимов" после ремонта станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, проходит испытания, "НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и крылатые ракеты "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова".

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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