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В США рассказали о защищающих Россию «устаревших» Су-24

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский бомбардировщик Су-24 в Черном море, который 31 января третий раз за последние семь лет пролетел над американским эсминцем Donald Cook типа Arleigh Burke, устаревает, пишет Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что Су-24 был построен еще во времена холодной войны. «Самолет 1980-х годов достаточно стар, поэтому ближайший военный эквивалент США, F-111 Aardvark, больше не используется», — пишет издание.

Журнал отмечает, что ранее Су-24 сопровождал Donald Cook в 2014 и 2017 годах. «Су-24, вооруженный противокорабельными ракетами, может нанести значительный ущерб эсминцу вроде Donald Cook, у которого тем не менее имеются собственные защитные системы, не только сбивающие приближающиеся ракеты, но и затрудняющие поражение цели», — говорится в публикации.

В феврале издание The Drive написало, что Военно-морские силы (ВМС) США, говоря о российской угрозе в Черном море, фактически имеют в виду способность Москвы в кратчайшие сроки превратить почти всю данную акваторию в зону поражения своими противокорабельными ракетами.

Donald Cook зашел в Черное море 23 января. Эсминец Porter того же типа — 28-го. После их захода Вооруженные силы России провели учения в Черном море. Позднее рядом с Donald Cook пролетел российский бомбардировщик Су-24.

В ноябре 2020 года эсминец John Finn типа Arleigh Burke ВМС США успешно сбил над Тихим океаном при помощи противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA имитатор ядерной боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).


Иван Потапов

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