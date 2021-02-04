В США назвали угрозу от России в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) США, говоря о российской угрозе в Черном море, фактически имеют в виду способность Москвы в кратчайшие сроки превратить почти всю данную акваторию в зону поражения своими противокорабельными ракетами, пишет The Drive.

В американском издании отследили реакцию Москвы на последний заход пары эсминцев Donald Cook и Porter типа Arleigh Burke ВМС США в Черное море. В частности, в публикации The Drive, кроме российских боевых самолетов, оснащенных противокорабельными ракетами, угрозой для американских кораблей называются береговые ракетные комплексы (БРК), например, «Бал».

В издании уверены, что в районе Черного моря Россия сосредоточила одну «из крупнейших концентраций противокорабельных ракетных возможностей в мире».

Donald Cook зашел в Черное море 23 января. Porter — 28-го. После их захода Вооруженные силы России провели учения в Черном море. Позднее рядом с Donald Cook пролетел российский бомбардировщик Су-24.

В ноябре 2020 года эсминец John Finn типа Arleigh Burke ВМС США успешно сбил над Тихим океаном при помощи противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA имитатор ядерной боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Для поражения цели была задействована система Command and Control Battle Management Communications (C2BMC), позволяющая эсминцу, оснащенному системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis, получать данные о наведении с внекорабельных датчиков.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России».

Иван Потапов