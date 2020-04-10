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Названы сроки установления контроля США над европейской частью России

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Источник изображения: Фото: Reuters

Завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России», утверждает обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

По его словам, развертывание комплекса в указанные сроки позволит отслеживать позиции российских баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс» в Татищево, Тейково и Козельске. «Это, между прочим, 134 ядерных боезаряда — чуть меньше половины нашего наземного арсенала», — пишет автор.

Обозреватель напоминает, что в настоящее время с возведением Aegis Ashore в Польше имеются проблемы, поскольку «Пентагон меняет подрядчика, не выдержавшего сроки строительства».

В мае 2019 года «Военное обозрение» написало, что развертывание американского комплекса ПРО THAAD в Девеселу (Румыния) обусловлено неспособностью России подавить работу радара Ground Based Radar (GBR), который будет мониторить воздушное пространство над Крымом и Краснодарским краем. Развертывание THAAD в Румынии в качестве временной замены Aegis Ashore состоялось в том же месяце.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
THAAD
Иджис
РС-12М2
РС-24 Ярс
Проекты
Ядерный щит
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