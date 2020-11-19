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ВМС США показали заатмосферный перехват МБР противоракетой Aegis

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Система «Иджис»
Многофункциональная система "Aegis" (Иджис).
Источник изображения: www.navy.mil

Эсминец John Finn типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) успешно сбил над Тихим океаном при помощи противоракеты RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA имитатор ядерной боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Соответствующее видео, снятое в инфракрасном диапазоне, военные показали на YouTube.



Согласно The Drive, в ходе испытаний Flight Test Aegis Weapon System-44 (FTM-44) американский флот продемонстрировал свои возможности по заатмосферному перехвату МБР.

В качестве мишени, запускаемой с испытательного полигона Рональда Рейгана на атолле Кваджелейн и острове Уэйк, использовалась трехступенчатая ракета Type 2 (T2) производства корпорации Northrop Grumman. Отмечается, что для поражения цели была задействована система Command and Control Battle Management Communications (C2BMC), позволяющая эсминцу, оснащенному системой противоракетной обороны (ПРО) Aegis, получать данные о наведении с внекорабельных датчиков.

The Drive напоминает, что после завершения всех испытаний противоракеты SM-3 Block IIA должны быть развернуты в системах Aegis Ashore (наземных вариантах морских Aegis) в Румынии и Польше в качестве перехватчиков МБР противника.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России».

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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
Иджис
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
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