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ЦАМТО

Специалисты метрологической службы ЗВО получили партию подвижных лабораторий измерительной техники

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Огневая подготовка
Огневая подготовка военных Западного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Уткин

ЦАМТО, 4 февраля. Специалисты метрологической службы Западного военного округа (ЗВО) в рамках реализации государственного оборонного заказа получили восемь новых подвижных лабораторий измерительной техники.

Метрологический комплекс размещен в кузове-фургоне на базе автомобиля "КамАЗ" и позволяет в полевых условиях с высоким качеством проводить все необходимые проверки, регулировки и ремонт средств измерений военного назначения.

В лаборатории три автоматизированных рабочих места, четыре – неавтоматизированных, и два – выносных.

Специалисты имеют возможность проверять радиоэлектрические средства измерений, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые измерения в широком диапазоне.

Современные системы кондиционирования, отопления и вентиляции обеспечивают комфортные условия для работы. Состояние погодных условий контролируется с использованием впервые установленной на подобном комплексе метеостанции "Ива", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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