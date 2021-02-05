Специалисты метрологической службы ЗВО получили партию подвижных лабораторий измерительной техники

ЦАМТО, 4 февраля. Специалисты метрологической службы Западного военного округа (ЗВО) в рамках реализации государственного оборонного заказа получили восемь новых подвижных лабораторий измерительной техники.

Метрологический комплекс размещен в кузове-фургоне на базе автомобиля "КамАЗ" и позволяет в полевых условиях с высоким качеством проводить все необходимые проверки, регулировки и ремонт средств измерений военного назначения.

В лаборатории три автоматизированных рабочих места, четыре – неавтоматизированных, и два – выносных.

Специалисты имеют возможность проверять радиоэлектрические средства измерений, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые измерения в широком диапазоне.

Современные системы кондиционирования, отопления и вентиляции обеспечивают комфортные условия для работы. Состояние погодных условий контролируется с использованием впервые установленной на подобном комплексе метеостанции "Ива", сообщает пресс-служба Западного военного округа.