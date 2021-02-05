Расчёт берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота в ходе учения поразил морскую цель

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Расчёт дивизиона мобильного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу по морской цели, сообщает в четверг штаб ЧФ.

"По замыслу учения дивизион БПКРК "Бал", выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районах Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение", - отмечается в сообщении.

В роли корабля условного противника был задействован корабельный щит-мишень.

"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БПКРК "Бал" выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена", - подчеркивается в пресс-релизе.