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Интерфакс-АВН

Расчёт берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота в ходе учения поразил морскую цель

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Пуск противокорабельной ракеты Х-35 береговым ракетным комплексом "Бал"
Пуск противокорабельной ракеты Х-35 береговым ракетным комплексом "Бал".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Расчёт дивизиона мобильного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал" из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота в ходе учения выполнил ракетную стрельбу по морской цели, сообщает в четверг штаб ЧФ.

"По замыслу учения дивизион БПКРК "Бал", выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районах Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение", - отмечается в сообщении.

В роли корабля условного противника был задействован корабельный щит-мишень.

"После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БПКРК "Бал" выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена", - подчеркивается в пресс-релизе.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Проекты
Военные учения
ЧФ
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