Приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО, считают в Белом доме

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном выразил озабоченность ситуацией с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает Белый дом.

"Он передал намерение администрации укрепить трансатлантическую безопасность через НАТО и выразил озабоченность тем, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 подрывает сплоченность и эффективность альянса", - говорится в сообщении.

Между тем, Салливан подчеркнул стремление администрации Джо Байдена "выстраивать конструктивные американо-турецкие связи, расширять сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия".

Советник по национальной безопасности президента США также приветствовал возобновление предварительных переговоров между Турцией и Грецией и выразил поддержку планам генерального секретаря ООН Гутерриша возобновить переговоры по Кипру.