Армии на карантине: эпидемия коронавируса угрожает и вооруженным силам государств (Yeni Şafak, Турция)

Вооруженные силы оказались безоружны перед лицом коронавируса, и ситуация с каждым днем ухудшается. Сотни военнослужащих отправляются на карантин, заражение выявлено и у многих высокопоставленных военных. Армии Италии, Греции, Ирана, Египта сотрясает COVID-19. Но больше всего инфицированных — в США.

В американской армии коронавирус поразил 415 человек. В Италии под карантин помещены девять генералов. В иранской, египетской и греческой армиях фиксируются смертельные случаи. У начальников генштабов Польши и Филиппин тесты на коронавирус оказались положительными. Эпидемия не обошла стороной и штаб-квартиру НАТО в Бельгии.

Вспышка коронавируса угрожает и вооруженным силам государств. В то время как армия США стала лидером по количеству случаев заражения, армии Ирана, Египта и Греции были потрясены смертельными случаями от COVID-19. В британской армии первый случай заражения был обнаружен на Южном Кипре. Больше всего случаев заболевания высокопоставленных военных наблюдается в Италии. Под карантин помещены девять итальянских генералов. Наряду с силами НАТО в армиях Греции, греческой администрации южного Кипра, Израиля, Сирии, Египта, Китая, Филиппин, Польши, Армении тоже идет борьба с выявленными случаями заражения. Картина случаев заболевания коронавирусом и введения карантина в армиях мира выглядит следующим образом.

Штабы НАТО настороже

Первый случай заражения коронавирусом в армиях западных стран был обнаружен в штаб-квартире НАТО в Бельгии 8 марта. Через неделю в Агентстве НАТО по обеспечению и закупкам был обнаружен еще один случай заболевания. В подразделениях Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (SHAPE) по состоянию на 25 марта было зарегистрировано 33 подтвержденных случая заболевания, 66 человек были помещены под домашний карантин в целях предосторожности. 25 из выявленных случаев заражения были диагностированы в союзном командовании операций, три - в структуре силовых соединений НАТО, пять - в штаб-квартире SHAPE.

В Греции один военный умер

Вооруженные силы Греции тоже вошли в число армий, пострадавших от вспышки коронавируса. 10 марта под карантин был помещен фрегат, где служил зять отставного вице-адмирала, у которого был диагностирован коронавирус. Казарма Зиси, где дислоцируется командование 12-й механизированной пехотной дивизии, была закрыта на карантин из-за выявленного случая заражения. После обнаружения вируса у четырех военных, служащих в различных войсках, и еще четырех военных, работающих в штабе командования сухопутных войск, 16 марта военнослужащие штаба были отправлены на домашний карантин. 26 марта унтер-офицер, служивший в Ксанти, скончался от коронавируса.

У британцев первый случай заражения - на Южном Кипре

В британской армии первый случай заражения коронавирусом был выявлен на базе Акротири на южном Кипре. 16 марта COVID-19 был обнаружен у трех британских военных, служащих на базе. А в армии греческой администрации Южного Кипра в казарме Ставровуни в Никосии вирус был обнаружен у одного офицера 14 марта и еще у двух военных 17 марта, соединения были помещены под карантин.

Больше всего случаев заражения - в Америке

В американской армии было выявлено больше всего случаев заражения. 11 марта с подозрением на коронавирус на карантин был отправлен командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи (Christopher Cavoli). 22 марта вирус был обнаружен у сотрудника гражданского персонала в Военно-морской академии. 13 марта в результате выявления вирусной инфекции у одного служащего на корабле "Боксер" (Boxer) корабль был помещен под карантин. Вирус был обнаружен у одного члена экипажа корабля "Р. Джонсон" (R. Johnson) и еще у одного члена экипажа корабля "Коронадо" (Coronado). К 26 марта общее количество случаев заражения в структуре Министерства обороны США достигло 415. Сообщается, что 227 из этих случаев было выявлено у военнослужащих, 81 - у сотрудников гражданского персонала, 40 - у контрактного персонала, 67 - у членов семей. 28 марта 2600 военных были помещены под карантин.

В Италии под домашним карантином находятся девять генералов

Больше всего случаев заражения коронавирусом среди высокопоставленных военных в армиях разных стран было зафиксировано в Италии, которую эпидемия коронавируса затронула больше всего. 6 марта инфекция была обнаружена у девяти генералов, они были вынуждены изолировать себя. В Италии вирус также был выявлен у двух служащих на кораблях-амфибиях "Сан-Джусто" (San Gusto) и "Сан-Джорджо" (San Georgia). Корабли были помещены под карантин в порту Бриндизи. На фрегате "Фасан" (Fasan) у двух офицеров также был диагностирован COVID-19.

В Египте и Иране есть потери

21 марта генерал-майор Вооруженных сил Египта Халед Шальтут (Khaled Shaltout) скончался от коронавируса. А в Иране по этой же причине умер высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Хусейн Асадоллахи (Hüseyin Asadollahi). В Сирии, в штабе, используемом совместно Российской Федерацией, Ираном и режимом Асада, вирус был обнаружен у десяти иранских военных. В израильской армии по состоянию на 27 марта было диагностировано 23 случая заражения коронавирусом. А в Китае 20 февраля под карантин был помещен фрегат "Чанчжоу" из-за подозрения на коронавирус у командира корабля и двух членов экипажа. 10 марта после визита в Германию вирус был обнаружен у начальника Генштаба Польши и сопровождавшей его делегации. У начальника Генштаба Филиппин Фелимона Сантоса (Felimon Santos) тест на коронавирус оказался положительным. 22 марта с подозрением на коронавирус под карантин помещены три члена экипажа бразильского корвета "Бароссо" Временных сил ООН в Ливане. В Армении, после того как трое военных сдали положительные тесты на коронавирус, 24 марта на карантин было отправлено 32 человека.

Кыймет Сезер (Kıymet Sezer)