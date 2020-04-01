Войти
ИноСМИ

Армии на карантине: эпидемия коронавируса угрожает и вооруженным силам государств (Yeni Şafak, Турция)

95
0
0
Российские военные специалисты приступили к работе в Бергамо
Российские военные специалисты приступили к работе в Бергамо.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Вооруженные силы оказались безоружны перед лицом коронавируса, и ситуация с каждым днем ухудшается. Сотни военнослужащих отправляются на карантин, заражение выявлено и у многих высокопоставленных военных. Армии Италии, Греции, Ирана, Египта сотрясает COVID-19. Но больше всего инфицированных — в США.

В американской армии коронавирус поразил 415 человек. В Италии под карантин помещены девять генералов. В иранской, египетской и греческой армиях фиксируются смертельные случаи. У начальников генштабов Польши и Филиппин тесты на коронавирус оказались положительными. Эпидемия не обошла стороной и штаб-квартиру НАТО в Бельгии.

Вспышка коронавируса угрожает и вооруженным силам государств. В то время как армия США стала лидером по количеству случаев заражения, армии Ирана, Египта и Греции были потрясены смертельными случаями от COVID-19. В британской армии первый случай заражения был обнаружен на Южном Кипре. Больше всего случаев заболевания высокопоставленных военных наблюдается в Италии. Под карантин помещены девять итальянских генералов. Наряду с силами НАТО в армиях Греции, греческой администрации южного Кипра, Израиля, Сирии, Египта, Китая, Филиппин, Польши, Армении тоже идет борьба с выявленными случаями заражения. Картина случаев заболевания коронавирусом и введения карантина в армиях мира выглядит следующим образом.

Штабы НАТО настороже

Первый случай заражения коронавирусом в армиях западных стран был обнаружен в штаб-квартире НАТО в Бельгии 8 марта. Через неделю в Агентстве НАТО по обеспечению и закупкам был обнаружен еще один случай заболевания. В подразделениях Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе (SHAPE) по состоянию на 25 марта было зарегистрировано 33 подтвержденных случая заболевания, 66 человек были помещены под домашний карантин в целях предосторожности. 25 из выявленных случаев заражения были диагностированы в союзном командовании операций, три - в структуре силовых соединений НАТО, пять - в штаб-квартире SHAPE.

В Греции один военный умер

Вооруженные силы Греции тоже вошли в число армий, пострадавших от вспышки коронавируса. 10 марта под карантин был помещен фрегат, где служил зять отставного вице-адмирала, у которого был диагностирован коронавирус. Казарма Зиси, где дислоцируется командование 12-й механизированной пехотной дивизии, была закрыта на карантин из-за выявленного случая заражения. После обнаружения вируса у четырех военных, служащих в различных войсках, и еще четырех военных, работающих в штабе командования сухопутных войск, 16 марта военнослужащие штаба были отправлены на домашний карантин. 26 марта унтер-офицер, служивший в Ксанти, скончался от коронавируса.

У британцев первый случай заражения - на Южном Кипре

В британской армии первый случай заражения коронавирусом был выявлен на базе Акротири на южном Кипре. 16 марта COVID-19 был обнаружен у трех британских военных, служащих на базе. А в армии греческой администрации Южного Кипра в казарме Ставровуни в Никосии вирус был обнаружен у одного офицера 14 марта и еще у двух военных 17 марта, соединения были помещены под карантин.

Больше всего случаев заражения - в Америке

В американской армии было выявлено больше всего случаев заражения. 11 марта с подозрением на коронавирус на карантин был отправлен командующий американской армии в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи (Christopher Cavoli). 22 марта вирус был обнаружен у сотрудника гражданского персонала в Военно-морской академии. 13 марта в результате выявления вирусной инфекции у одного служащего на корабле "Боксер" (Boxer) корабль был помещен под карантин. Вирус был обнаружен у одного члена экипажа корабля "Р. Джонсон" (R. Johnson) и еще у одного члена экипажа корабля "Коронадо" (Coronado). К 26 марта общее количество случаев заражения в структуре Министерства обороны США достигло 415. Сообщается, что 227 из этих случаев было выявлено у военнослужащих, 81 - у сотрудников гражданского персонала, 40 - у контрактного персонала, 67 - у членов семей. 28 марта 2600 военных были помещены под карантин.

В Италии под домашним карантином находятся девять генералов

Больше всего случаев заражения коронавирусом среди высокопоставленных военных в армиях разных стран было зафиксировано в Италии, которую эпидемия коронавируса затронула больше всего. 6 марта инфекция была обнаружена у девяти генералов, они были вынуждены изолировать себя. В Италии вирус также был выявлен у двух служащих на кораблях-амфибиях "Сан-Джусто" (San Gusto) и "Сан-Джорджо" (San Georgia). Корабли были помещены под карантин в порту Бриндизи. На фрегате "Фасан" (Fasan) у двух офицеров также был диагностирован COVID-19.

В Египте и Иране есть потери

21 марта генерал-майор Вооруженных сил Египта Халед Шальтут (Khaled Shaltout) скончался от коронавируса. А в Иране по этой же причине умер высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Хусейн Асадоллахи (Hüseyin Asadollahi). В Сирии, в штабе, используемом совместно Российской Федерацией, Ираном и режимом Асада, вирус был обнаружен у десяти иранских военных. В израильской армии по состоянию на 27 марта было диагностировано 23 случая заражения коронавирусом. А в Китае 20 февраля под карантин был помещен фрегат "Чанчжоу" из-за подозрения на коронавирус у командира корабля и двух членов экипажа. 10 марта после визита в Германию вирус был обнаружен у начальника Генштаба Польши и сопровождавшей его делегации. У начальника Генштаба Филиппин Фелимона Сантоса (Felimon Santos) тест на коронавирус оказался положительным. 22 марта с подозрением на коронавирус под карантин помещены три члена экипажа бразильского корвета "Бароссо" Временных сил ООН в Ливане. В Армении, после того как трое военных сдали положительные тесты на коронавирус, 24 марта на карантин было отправлено 32 человека.


Кыймет Сезер (Kıymet Sezer)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Германия
Греция
Египет
Израиль
Иран
Италия
Кипр
Китай
Ливан
Польша
Россия
Сирия
США
Турция
Филиппины
Продукция
Boxer GTK
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
15.11.2013
Рейтинг 157 стран, заключивших контракты на импорт ВиВТ в 2005-2012 гг., возглавляют Саудовская Аравия, Индия и Австралия
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
19.10.2011
В тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2003-2010 гг. входят США, Франция и Россия
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ