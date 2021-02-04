В США описали «победу» F-35 над российской ПВО

В ходе учений Red Flag («Красный флаг») Военно-воздушные силы (ВВС) США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Австралии сломали сеть противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника, пишет Popular Mechanics в статье, посвященной созданию самолета F-35 Lightning II.

Согласно публикации американского журнала, в учениях принимали участие истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle и Typhoon, действия которых координировались самолетом боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS). В качестве скрытого сопровождения были задействованы истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Издание, описывая учения, пишет, что «истребители противника в раскраске российских Су-30 начали приближаться». «В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передав данные на оснащенные ракетами истребители, такие как F-16», — говорится в публикации Popular Mechanics.

В публикации утверждается, что основным преимуществом F-35 Lightning II выступает вычислительная мощность, а не скорость или ракетное вооружение. «Никогда не существовало самолета, который обеспечивал бы такую ​​ситуационную осведомленность, как F-35», — приводит издание слова пилота-инструктора Джастина Ли.

Popular Mechanics напоминает, что основные проблемы F-35 Lightning II связаны с высокой стоимостью истребителя и его программным обеспечением. С другой стороны, в журнале отмечают, что данный самолет «послужит испытательным стендом для технологий, которые станут обычным явлением в самолетах следующего поколения».

В январе о F-35 Lightning II изданию Hush-Kit рассказал его пилот, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, кокпит истребителя с нашлемным дисплеем, сенсорными экранами и распознаванием голосовых команд является технологическим чудом, однако часть из данных заявленных возможностей на практике не работает.

В январе исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.

Иван Потапов