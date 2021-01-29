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Пилот раскрыл «неутешительную правду» об F-35

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Источник изображения: Фото: Tech. Sgt. Jocelyn A. Ford / U.S. Air Force / AP

Кокпит истребителя пятого поколения F-35 Lightning II с нашлемным дисплеем, сенсорными экранами и распознаванием голосовых команд является технологическим чудом, однако часть из данных заявленных возможностей на практике не работает. «Неутешительную правду» об истребителе изданию Hush-Kit рассказал его пилот, пожелавший остаться неизвестным, сообщает Popular Mechanics.

Согласно летчику, важнейшей проблемой сенсорных мониторов F-35 Lightning II является отсутствие обратной связи при работе с ними, особенно при перегрузках. Пилот уверяет, что примерно каждое пятое взаимодействие с сенсорным монитором приводит к ошибке.

«Один из самых больших недостатков заключается в том, что вы не можете прижать руку к чему-либо во время набора текста

— подумайте, насколько проще печатать на смартфоне большими пальцами, чем пытаться ударить по виртуальной клавиатуре на большом планшете только одним указательным пальцем», — сказал собеседник.

Источник утверждает, что практически не использует голосовое управление при полетах с перегрузкой. По его словам, голосовое управление стабильно работает только на земле и на симуляторе. «Я не встречал никого, кто им пользуется [в воздухе]», — отметил пилот.

В январе исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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