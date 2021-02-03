Похищенный США российский «Панцирь» попадет в секретную «Зону 51»

Похищенный США в Ливии и тайно перевезенный в Германию зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства может попасть в секретную «Зону 51», утверждает в публикации «Звезды» военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, данный ЗРК вряд ли будет транспортирован на базу Военно-воздушных сил (ВВС) США Райт-Паттерсон (штат Огайо), где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Соединенных Штатов, как в январе предположили в журнале Popular Mechanics.

По мнению эксперта, «Панцирь-С1» попадет на авиабазу Тонопа. «Авиабаза Тонопа входит в состав известной "Зоны 51", включающей несколько полигонов и аэродромов, созданных для секретных программ испытаний военной авиатехники», — утверждает Леонков.

Эксперт напоминает, что ранее в «Зону 51» попали многие образцы советской военной техники.

В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно данным издания, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Газета пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности». The Times утверждает, что соответствующая операция была проведена для того, чтобы ЗРК не попала к контрабандистам оружия и не использовалась для уничтожения гражданских самолетов.

Комментируя данное сообщение, вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов назвал попадание ЗРК в США негативным фактом, который не будет иметь для России серьезных последствий, поскольку поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.

Иван Потапов