Российский «Панцирь» вывезут в США на демонтаж

Похищенный в Ливии и тайно перевезенный в Германию зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, скорее всего, будет транспортирован на базу Военно-воздушных сил (ВВС) США Райт-Паттерсон (штат Огайо), где находится Национальный центр воздушно-космической разведки Соединенных Штатов. Предполагаемое будущее местонахождение оружия раскрывает Popular Mechanics.

Американский журнал напоминает, что в Национальном центре воздушно-космической разведки США имеется служба, специализирующеяся на изучении образцов зарубежной военной техники. Издание допускает, что «Панцирь-С1» будет демонтирован и перестроен, что позволит исследовать работу данного ЗРК с целью будущей защиты самолетов ВВС США и их союзников от российского оружия.

В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно изданию, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Газета пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности». The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.

Комментируя данное сообщение, вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов назвал попадание к США ЗРК негативным фактом, который не будет иметь для России серьезных последствий, поскольку поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.

Иван Потапов