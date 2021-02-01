В России рассказали о последствиях похищения «Панциря» американцами

Вице-президент Академии военных наук (АВН) Сергей Модестов рассказал «Интерфаксу» о последствиях похищения американскими военными российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» в Ливии.

По его словам, попадание к США ЗРК — негативный факт, но он не будет иметь для России серьезных последствий. Он пояснил, что поставляемая на экспорт техника подготовлена к подобным ситуациям.

При этом само «железо» является для американцев хорошей находкой. «Чтобы что-то понять и реализовать, американцам потребуется время. Полученные знания можно будет использовать против тех, у кого есть "Панцири" в таком экспортном исполнении», — сказал собеседник агентства, добавив, что Россия к тому времени уже уйдет далеко вперед.

С Модестовым согласился генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев, служивший на командных должностях в системе противовоздушной обороны России. «Война есть война. Бывают трофеи. Бывает, что и нам что-то достается», — заявил он.

По его словам, техника, которая идет на экспорт, отличается от той, что поступает в российские Вооруженные силы. «Американцам придется долго изучать "Панцирь" и долго думать, чтобы сделать копию», — уверен Бижев.

Ранее издание The Times сообщило, что США в июле 2020 года похитили в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства. ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности».

Лия Михайлова