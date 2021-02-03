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РИА Новости

Адмирал призвал Россию "жестко следить" за кораблями США в Черном море

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Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море.
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Заходы американских военных кораблей в Черное море разрешены и не являются чем-то необычным, но Россия в таких случаях должна активно следить за ними и делать их пребывание там некомфортным, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

Сейчас в Черном море находятся американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер", зашедшие туда в конце января. В НАТО их появление связали с "наращиванием военной мощи" России. Накануне ВМС США опубликовали видео пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с одним из кораблей. Позднее экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота.

"Те правила, которые существуют, позволяют этим кораблям заходить в Черное море на определенное время и при соблюдении определенных требований. Не стрелять же их. Ну, зашли, пусть заходят. Просто наблюдать за ними, жестко следить", - сказал Кравченко.

Он объяснил, что наблюдать за иностранными военными должны "корабли непосредственного слежения": следить, не занимаются ли эсминцы противоправной деятельностью, изучать их тактику, а также постоянно предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды, всячески давая понять, что "их присутствие нежелательно".

В крайнем случае, если будет такая необходимость, российские корабли должны наваливаться на иностранные и вытеснять их из территориальных вод, добавил адмирал.

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