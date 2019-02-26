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26.02.2019
Российская газета

Фото: в Одессу пришел эсминец США

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Источник изображения: rg.ru

Эсминец ВМС США Donald Cook пришел в порт Одессы. Фото корабля опубликовал городской портал Думская.

Эсминец ошвартовался у 16 причала и пробудет в Одессе до 27 февраля. Командование ВМС США объяснило очередной заход корабля в Черное море "операциями по обеспечению безопасности на море и повышению стабильности в регионе".

Из кораблей НАТО в Черном море Donald Cook- самый частый гость. Впервые эсминец пришел сюда в 2007 году и с тех пор регулярно появляется у российских берегов, последнее время - по нескольку раз в год. Правда, весной 2014 облет эсминца российским бомбардировщиком Су-24 так напугал экипаж, что Donald Cook прервал патрулирование и спешно направился в румынский порт Констанца, где 27 моряков списались на берег. Причиной их ужаса стала работа станции электронного подавления "Хибины" - российский аппарат дистанционно отключил радары корабля, его боевые управляющие цепи - словом, выключил эсминец, как мы выключаем телевизор нажатием кнопки на пульте.

Обновив команду, Donald Cook пришел вновь. С момента выхода из Босфора за его перемещениями наблюдают корабли Черноморского флота: МРК "Орехово-Зуево" и разведчик "Иван Хурс". Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских государств не могут задерживаться в акватории более 21 суток.


Антон Валагин

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Румыния
США
Продукция
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Су-24
Хибины
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21631 Буян-М
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