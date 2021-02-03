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Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана Зариф заявил, что время для возвращения США в СВПД ограничено

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Скоординировать дальнейшие шаги Ирана и США может глава европейской дипломатии, считает Зариф

Вашингтон. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что у администрации Джо Байдена есть ограниченное число возможностей для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Время для возвращения Соединенных Штатов к ядерному соглашению не безгранично", - сказал Зариф в интервью телеканалу CNN.

"У Соединенных Штатов есть ограниченное число возможностей", - отметил он.

Глава МИД Ирана призвал США приостановить продажу оружия конкурентам Ирана в регионе. Он также заявил, что администрация Байдена должна придерживаться первоначальных условий ядерной сделки.

"Соединенные Штаты должны принять то, о чем мы договорились", - сказал Зариф.

"Мы решили не договариваться о некоторых вещах не потому, что пренебрегли ими, а потому, что Соединенные Штаты и их союзники не были готовы сделать то, что было необходимо", - отметил он.

По словам Зарифа, вопрос о том, кто должен сделать первый шаг в возвращении к СВПД, может быть решен главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Может быть выработан механизм, который по сути либо синхронизирует, либо скоординирует, что можно сделать", - сказал министр иностранных дел Ирана.

По словам Зарифа, Боррель "может скоординировать действия, которые необходимо предпринять США, и действия, которые необходимо предпринять Ирану".

СВПД был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что в случае возвращения США в СВПД, можно будет начать работу над более масштабным соглашением с Ираном, охватывающим не только ядерную проблему, но и, в частности, беспокоящую США иранскую программу по созданию баллистических ракет.

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