«Война» США и России за истребители пятого поколения: F-35 против Су-57 (El Español, Испания)

У Соединенных Штатов и России самые продвинутые в мире истребители пятого поколения. Однако только один участвовал в боях. Какие они, F-35 и Су-57, чем отличаются, у кого больше шансов на победу в очном противостоянии?

Тогда как в Испании нам приходится довольствоваться истребителями четвертого поколения, великие державы мира уже на шаг впереди. Это новая "партия" боевых самолетов пятого поколения, для которых электронная война и потенциал малозаметности играют еще большую роль, чем раньше.

Двумя самыми известными примерами истребителей пятого поколения являются "Локхид-Мартин" F-35 (Lockheed Martin F-35) и Су-57. Американский и российский вариант соответственно. Образно говоря, это две стороны одной монеты, которые борются за победу в своем поколении. Это два очень разных самолета, которые созданы отвечать одной и той же потребности: превосходство в воздухе.

"Су-57 с легкостью убьет F-35, если они встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, он просто на это не способен. Однако он силен в плане электроники". Это слова бывшего российского летчика-испытателя Магомеда Толбоева. "Электроника может выйти из строя даже из-за солнечной вспышки". Солнечные вспышки в сторону, "холодная война" между двумя странами также ведется в сфере технологий и возможностей каждого самолета. У них обоих есть и плюсы, и минусы.

Пятое поколение

На настоящий момент американский истребитель пятого поколения - единственный подобный самолет, уже продемонстрировавший свою ценность на поле боя. Впервые публично об использовании F-35 в мае 2018 года сообщил Израиль, один из ценнейших партнеров Соединенных Штатов. "Мы используем F-35 на всем Ближнем Востоке и уже два раза нанесли удар в двух разных направлениях", - заявил израильский генерал Амикам Норкин (Amikam Norkin).

Давно прошли времена, когда возвращение пилота истребителя на базу живым и невредимым после битвы "лицом к лицу" было лотереей. Сегодня поле боя находится в сфере электроники. Это признает и бывший Магомед Толбоев. "Сегодня больше не сражаются один на один. Все зависит от твоей поддержки. Сегодня идет электронная война". Тогда кто же все-таки лучший истребитель пятого поколения?

Хотя F-35 лучше испытан, демонстрации Су-57 только начинаются. Согласно некоторым сообщениям, Россия развертывала Су-57 в Сирии в 2018 году. Однако это был полигон для испытаний, в настоящий миссиях самолет не участвовал, так как не был полностью закончен.

После ряда задержек первый Су-57 поступил на вооружение российской армии 25 декабря прошлого года. Обещается, что как минимум до 2028 года будет сохраняться определенная стабильность в поставках.

Что касается характеристик, максимальная взлетная масса Су-57 составляет 35 тонн, у него будет пара двигателей с отклоняемым вектором тяги (способностью управлять тягой) 107,9 кН. Эти двигатели сейчас находятся в разработке, на первых самолетах стоят ранние версии. Максимальная скорость по оценкам достигает 2 М (в два раза выше скорости звука), крейсерская скорость - 1,6 М, максимальная высота полета - 20 тысяч метров, максимальная дальность полета в "сверхзвуковом режиме" - 1,5 тысячи километров.

Что касается вооружения, Су-57 будет оснащен последними российскими новинками. Среди них ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", противолодочные и противорадиационные ракеты для поражения электронного оборудования, например, радаров. Всего шесть внутренних и шесть внешних точек подвески вооружения. Су-57 может нести больше всего вооружения в своем классе. Кроме того, имеется встроенная 30 мм пушка, при необходимости можно добавить еще одну.

Одна из особенностей Су-57 заключается в способности оставаться незамеченным для радаров врага. Это "обязательная" характеристика для того, чтобы самолет мог относиться к пятому поколению, и одна из причин отставания "Еврофайтер Тайфун".

При создании Су-57 используются специально разработанные материалы, которые поглощают излучение радаров противника и оставляют минимально заметный след. В планах России к 2028 году ввести в использование 76 единиц Су-57. О "Локхид-Мартин" F-35, в свою очередь, известно практически все. Не остается никаких секретов, если вы собираетесь экспортировать самолет в такие страны как Япония, Италия или Великобритания. Максимальная взлетная масса F-35 составляет 31571 килограмм. Самолет оснащен одним двигателем от Pratt & Whitney с тягой 120 кН, может развивать максимальную скорость в 1,6 М. Боевая дальность полета составляет до 1239 километров, а максимальная высота полета 15 тысяч метров.

При этом самые интересные характеристики F-35 касаются атаки. F-35 меньше Су-57, поэтому у него всего шесть точек подвески для ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" и противолодочных ракет, кроме того, имеется 25 мм пушка. Помимо этого, самолет несет высокотехнологичное оборудование, необходимое для выполнения задач электронной войны.

Как и российская модель, "Локхид-Мартин" F-35 способен оставаться незамеченным для радаров противника. Самолет обладает поглощающей излучение краской, а благодаря профилю его особенно сложно заметить.

Эксклюзив США

"Локхид-Мартин" F-35 - это не единственный самолет пятого поколения в США. F-22 "Раптор" (F-22 Raptor) - это, возможно, бриллиант в короне североамериканской страны, тщательно охраняющей секреты его конструкции и вооружения.

В отличие от F-35, продажа F-22 "Раптор" за границу запрещена из-за применения технологий, считающихся секретными. Среди них, например, краска, созданная из специальных материалов, ее состав держится в секрете и периодически корректируется. Производство F-22 завершилось в 2011 году, так как проект посчитали слишком дорогим для масштабной казны США, поддерживающей производство F-35.

Максимальная взлетная масса F-22 составляет 38 тонн. Имеется два мотора производства Pratt & Whitney с тягой в 116 кН каждый, что в двое превышает аналогичный показатель F-35, это позволяет F-22 развивать скорость до 2,25 М (в 2,25 раза больше скорости звука). Боевой радиус составляет 185 километров в сверхзвуковом крейсерском режиме и более 800 в обычном.

На F-22 установлена 20 мм пушка, он может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" и обладает всем необходимым для ведения электронной войны. Даже сегодня, спустя 10 лет после остановки конвейера, F-22 остается одним из самых передовых самолетов пятого поколения, а срок его службы продлится еще несколько десятилетий.

Исан Гонсалес (Izan González)