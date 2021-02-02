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Президент России подписал закон о ратификации Соглашения о продлении Договора СНВ-3 между Россией и США

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Михаил Климентьев/пресс-служба

ЦАМТО, 1 февраля. Президент России Владимир Путин 29 января подписал Федеральный закон "О ратификации Соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года".

Федеральный закон был принят Государственной Думой 27 января 2021 года и одобрен Советом Федерации 27 января 2021 года.

Справка Государственно-правового управления (размещена на официальном сайте президента России)

Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан на срок 10 лет в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года и действует до 5 февраля 2021 года.

Соглашением предусматривается продлить Договор на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор представляет собой пакет документов, в который входят собственно Договор, Протокол к нему и приложения к Протоколу.

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами.

Положениями Протокола и приложений к нему конкретизируются статьи Договора и предусматривается порядок его выполнения.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

Договором предусматривается, что имеющиеся у Сторон суммарные количества СНВ не должны превышать:

700 ед. для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 ед. для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 ед. для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Реализация Соглашения не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Продление Договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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