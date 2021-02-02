F-15E ВВС США показался с «достающей до Сибири» стелс-ракетой

Истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle показался с крылатой стелс-ракетой AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). На соответствующий снимок, опубликованный Военно-воздушными силами (ВВС) США, обратили внимание в The Drive.

Американское издание отмечает, что, вероятно, «F-15E выпустили AGM-158, чтобы сравнять с землей комплекс лидера ИГ (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») Абу Бакра Аль-Багдади в Сирии после рейда, который привел к его гибели в 2019 году».

В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» область воздушного пространства. «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.

По мнению генерал-лейтенант в отставке Айтеча Бижева, тогда же прокомментировавшего данную точку зрения, системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.

Иван Потапов