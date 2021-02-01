На суше, в море и космосе: Пентагон отрабатывает войны XXI века

США планируют провести масштабные военные учения

Сухопутные войска США в мае планируют провести сложные учения с привлечением различных видов вооруженных сил, в которых будут задействованы Корпус морской пехоты и спецопераций. С деталями предстоящих маневров разбиралась «Газета.Ru».

Сложные по своей организации учения, получившие название EDGE 21, будут проведены в преддверии второго этапа реализации масштабного проекта по совершенствованию вооружения и боевого применения войск Project Convergence («Проект Конвергенция»). Об этом пишет Defense News.

Аббревиатура EDGE 21 расшифровывается как Experimental Demonstration Gateway Exercise (что приблизительно можно трактовать как «Экспериментальные учения, открывающие ворота для дальнейшего совершенствования вооруженных сил»).

Это мероприятие оперативной подготовки состоится в мае 2021 года на полигоне Дагвей (штат Юта), оно будет служить открытием шлюза для дальнейшей реализации Project Convergence 21.

Project Convergence - это масштабная кампания по совершенствованию возможностей вооруженных сил США по ведению боевых действий, которая стартовала в 2020 году. Мероприятия в рамках этого проекта будут проводиться ежегодно, чтобы объединить ключевые технологии, предназначенные для ведения вооруженной борьбы в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве.

Как ранее писала «Газета.Ru», Project Convergence 2020 строится на пяти основных элементах - людях, системах вооружения, командовании и управлении, информации и данных о местности. Система ИИ, оперируя этими элементами, способна комбинировать получаемые данные для более оперативного и точного принятия решений на поле боя. Система также будет использована для доработки тех или иных образцов вооружения под различные условия боя.

В ходе предстоящих учений Edge 21 будут задействованы космические, авиационные и сетевые возможности вооруженных сил США. На основе опыта, полученного в ходе этих маневров, Сухопутные войска и объединенные силы США в будущем будут вести боевые действия и операции на Индо-Тихоокеанском театре военных действий.

На мероприятии также будут испытаны перспективные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, перспективные винтокрылые машины и другие образцы вооружения, военной и специальной техники, которые планируется принять на вооружение в 2030-х годах.

На предстоящих учениях предполагается также проверить эффективность действий ВМС США в многодоменных операциях против равных по боевым и оперативным возможностям противников.

Как сообщает Defense News, второй раунд высокоточного моделирования, сфокусированного на зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США (USINDOPACOM) уже завершился, и представители высшего руководящего состава ВС США в настоящее время получают детальную информацию о результатах работы.

Все данные, разумеется, засекречены, но, по словам военных, что эта деятельность показала, что будущие системы вертикального взлета и посадки (как самолеты, так и вертолеты) предлагают так называемый «трансформационный» охват всего поля боя. По его словам, «будущая экосистема вертикального подъема» доказала, что ее возможности на нижнем уровне воздушного пространства «действительно могут иметь решающее значение в ходе боя».

Военачальник добавил, что третий раунд работ будет посвящен объединенным силам, чтобы определить, как Project Convergence 21 может служить в качестве средства объединения усилий видов вооруженных сил и родов войск.

Учения Edge 21 расширят возможности перспективной структуры Сухопутных войск, а кроме того, способностей автоматизации, автономности и интерфейса (automation, autonomy and interfaces capability, или A3I), которые были продемонстрированы на военно-морской авиабазе Чайна-Лейк (штат Калифорния) в 2019 году, где, кроме этого показывались возможности Project Convergence 2020, пишет Defense News.

Project Convergence больше сосредоточен на проникновении в тактическую и оперативную глубину обороны противника, дезинтеграции его частей и соединений в рамках Концепции ведения боевых действий в многодоменных операциях с использованием воздушного уровня. Но на учениях Edge 21 будет сделан еще один шаг вперед и проведен этап боевых действий, на котором основной акцент будет сделан на удары по противнику с воздуха.

На этапе проникновения основное внимание уделяется нейтрализации систем дальнего действия неприятеля и противодействию маневренным силам противника с оперативных и стратегических дистанций, пишет Defense News.

Фаза дезинтеграции направлена на нейтрализацию систем дальнего и ближнего действия противника при осуществлении маневра и демонстрационных действий своих войск, направленных на введение неприятеля в заблуждение. На последующем этапе уже возможно свободное маневрирование подразделений и частей ВС США для поражения объектов и живой силы противника.

На предстоящих мероприятиях Сухопутные войска США будут взаимодействовать с Корпусом морской пехоты, Командованием специальных операций США и 82-й воздушно-десантной дивизией, которая направляет на учения свой тактический командный пункт. На мероприятиях также будут представлены возможности ведения высокоточного огня на дальние дистанции, что считается ключевым моментом в возможных боях на Тихоокеанском театре военных действий.

Сухопутные войска США планируют, что в учениях EDGE 21 будут участвовать истребители 5-го поколения, перспективные винтокрылые машины, а также задействованы все имеющиеся возможности разведки, космические активы, представленные в проекте «Конвергенция», средства радиоэлектронной борьбы и возможности искусственного интеллекта.

«Предстоящие учения EDGE 21 наглядно демонстрируют, что в последнее время США предпринимают значительные усилия не только по наращиванию сверхсовременных вооружений, но и по подготовке вооруженных сил к ведению боевых действий одновременно во всех возможных пространствах: от моря и суши до космоса и интернета», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, многодоменное сражение (Multidomain battle, MDB) понимается американскими военными как одновременное ведение войны в различных доменах - на суше, на море, в воздухе, в космосе, в киберпространстве. Именно на приобретение навыков американскими военными в ведении подобных операций и боевых действий и направлено учение EDGE 21.

Михаил Ходаренок