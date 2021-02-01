В Минобороны заявили, что совместный мониторинговый центр обеспечит прочный мир в регионе

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин также отметил, что азербайджанская сторона под непосредственным руководством главы государства проделала колоссальную работу по созданию центра в зоне нагорнокарабахского конфликта и его оснащению

КИЯМАДДИНЛИ /Азербайджан/, 30 января. /ТАСС/. Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорнокарабахского конфликта будет способствовать установлению прочного мира в регионе. Об этом заявил в субботу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"Выражаем твердую уверенность в том, что работа совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", - сказал он на торжественной церемонии открытия совместного центра.

Александр Фомин также отметил, что азербайджанская сторона под непосредственным руководством главы государства проделала колоссальную работу по созданию центра и его оснащению.

Замминистра обороны подчеркнул, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с министерством обороны Турции. Это позволило в короткие сроки разработать и подписать организационные документы, необходимые для функционирования совместного центра.

30 января 2021 года на территории Азербайджана недалеко от населенного пункта Киямаддинли начал работу Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Центр открыт в соответствии с меморандумом, подписанном главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Специалисты центра будут осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников

В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.