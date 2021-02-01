Спущен на воду патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 29 января 2021 года на судостроительном заводе "Залив" в Керчи (Республика Крым) состоялась торжественная церемония спуска на воду четвертого в серии патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов", построенного для Военно-Морского Флота России на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс")) совместно с керченскими судостроителями.

Спуск на воду строящегося для ВМФ России патрульного корабля "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 на ООО "Судостроительный завод "Залив" в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Керчь, 29.01.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

В церемонии спуска корабля на воду приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр Витко и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Передать корабль ВМФ России планируется до конца текущего года. "Сергей Котов" пополнит состав Черноморского флота.

Со стороны bmpd напомним, что проект 22160 патрульного корабля разработало АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург). Строительство патрульного корабля "Сергей Котов" (заводской номер 164) было осуществлено на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Зеленодольск) 9 октября 2014 года с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. В том числе два из этих кораблей ("Павел Державин" и "Сергей Котов", заводские номера 163 и 164) строятся на ООО "Судостроительный завод "Залив", с конца 2014 года находящегося под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького, а ныне - под контролем головной структуры Зеленодольского ССЗ в виде АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ).

Патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) формально был заложен на Зеленодольском ССЗ 8 мая 2016 года, но фактически строится в Керчи.

Ранее аналогичным образом в Керчи был построен патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163), который был формально был заложен на Зеленодольском ССЗ 18 февраля 2016 года. Он был спущен на воду 21 февраля 2019 года. В начале апреля 2020 года "Павел Державин" был отбуксирован из Керчи в Новороссийск для прохождения программы испытаний. Заводские ходовые испытания корабля были начаты 22 июля 2020 года, а 27 ноября 2020 года "Павел Державин" был введен в строй Черноморского флота ВМФ России.

На самом Зеленодольском заводе в стапельной стадии строительства находятся два последних патрульных корабля "Виктор Великий" (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин" (заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). Контрактным сроком сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164 был 2018 год, и с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год, однако в итоге сроки значительно ушли "вправо". Все шесть кораблей проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота.

К настоящему времени Зеленодольский ССЗ сам сдал два первых корабля проекта 22160. По контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года он осуществил строительство головного патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" (заводской номер 161). Фактически этот корабль был заложен в Зеленодольске еще 26 февраля 2014 года. "Василий Быков" был спущен на воду 28 августа 2017 года, а 8 ноября 2017 года был прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи для достройки и доукомплектования. По завершении работ, 25 марта 2018 года "Василий Быков" был отбуксирован из Керчи в Новороссийск, где начал заводские ходовые испытания 8 мая 2018 года, и по завершении Государственных испытаний был передан Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года.

Второй патрульный корабль в серии (и первый по контракту от октября 2014 года) "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162) был заложен в Зеленодольске 25 июля 2014 года, спущен там на воду в конце 2017 года, и в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Корабль был введен в строй ВМФ России 11 июня 2019 года.

Спуск на воду строящегося для ВМФ России патрульного корабля "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 на ООО "Судостроительный завод "Залив" в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Керчь, 29.01.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Спуск на воду строящегося для ВМФ России патрульного корабля "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 на ООО "Судостроительный завод "Залив" в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Керчь, 29.01.2021 (с) ИА "Крыимнформ"

Спуск на воду строящегося для ВМФ России патрульного корабля "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 на ООО "Судостроительный завод "Залив" в рамках контракта, заключенного АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс"). Керчь, 29.01.2021 (с) Сергей Мальгавко / ТАСС

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