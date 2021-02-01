Эксперт раскритиковал сценарий Пентагона войн с РФ и Китаем

Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайн Кларк считает, что Пентагону стоит пересмотреть свой сценарий войн с Россией и Китаем. Его статья на эту тему была опубликована в журнале Forbes.

Отмечается, что в последние 10 лет Пентагон сосредоточил внимание именно на России и Китае, а также на Северной Корее.

Автор статьи утверждает, что Соединенные Штаты сосредоточены на высокоинтенсивных боевых действиях, но их потенциальные противники «методично разрабатывают стратегии и системы, обходящие преимущества Вашингтона, и используют их уязвимость, избегая ситуаций, к которым были подготовлены американские войска»

«В результате минобороны США может оказаться в ловушке, продолжая воспринимать ограниченный набор конфликтов с повышенной интенсивностью в качестве основных угроз», — говорится в публикации.

По мнению эксперта, США нуждаются в новом наборе военных сценариев, а именно Пентагон должен повысить приоритетность сценариев, которые сосредоточены на информации и принятии решений.

«Если минобороны Штатов не переосмыслит свои сценарии и не перебалансирует свои силы, недавние успехи Китая и России в серой зоне в Южно-Китайском море могут стать нормой, а американские военные могут оказаться проигравшими», — подчеркивает автор статьи.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону. В ходе разговора лидеры стран обсудили судьбу ДСНВ. Лидеры отметили удовлетворенность в связи с состоявшимся обменом нотами о продлении договора. Затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Госдума и Совет Федерации 27 января ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ на пять лет.

Подписать закон о ратификации Владимир Путин планирует сразу же, как только его получит.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.