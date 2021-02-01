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Военно-промышленный курьер

А сколько талибы получали денег от США в 1980-е за войну с русскими

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Источник изображения: vpk-news.ru

Талибы не получали от российской стороны денег за ликвидацию американских военных. Об этом заявил представитель политофиса «Талибана» (запрещено в РФ) Шер Мохаммад Аббас Станикзай, прибывший накануне в Москву.

«Это абсолютно неверно. Мы полностью отвергаем это, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы сражаемся с захватчиками без какой-либо награды за это».

По его словам, американские военные оккупировали Афганистан, и талибы сражаются с ними с 2001 года без нужды в чьих-либо деньгах из-за рубежа.

История с «российскими деньгами за ликвидированных американцев» тянется с 26 июня 2020 года, когда об этом заявила газета The New York Times. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию ложью и «абсолютной уткой», а МИД России охарактеризовал как содержащую заведомо ложную информацию. 

Переговорная группа движения «Талибан» прибыла в Москву 28 января. Вечером состоялась встреча Станикзая и спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, сегодня намечена консультация с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
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